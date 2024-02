Messerattacke auf Lehrerin: „Er wollte sie töten“

Varese – Ein 17-jähriger Schüler hat in Varese eine 57-jährige Lehrerin mit drei Messer attackiert und ihr drei Stiche in den Rücken verpasst. Die Verletzte, die ins Spital gebracht wurde, schwebt glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Trotzdem zeigen sich die Angehörigen erschüttert.

Der Vorfall hat sich Montag ereignet. Der Jugendliche wurde wegen versuchten Mordes festgenommen.

Die Angehörigen von Sara Campiglio, der 57-jährigen Lehrerin, die angegriffen wurde, sind überzeugt, dass der Schüler mit Tötungsabsicht gehandelt hat.

„Er wollte sie töten. Es gibt absolut keinen Grund für diese Tat. Er muss aufgehalten werden und in einer Anstalt untergebracht werden, denn er könnte es wieder tun“, erklärten die Angehörigen gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.

Ihren Familienangehörigen gegenüber hat die Lehrerin erklärt, sie könne sich den Angriff nicht erklären. Sie habe all ihre Schüler im Unterricht Schritt für Schritt begleitet.

Der Zwischenfall hat sich gegen 8.00 Uhr in der Früh im Eingangsbereich der Schule ereignet. Die meisten Schüler befanden sich bereits in der Klasse. Zwei Kolleginnen leisteten der 57-Jährigen erste Hilfe. Der 17-Jährige soll unter Verhaltensauffälligkeiten leiden und Integrationsunterricht erhalten.

Zeugen zufolge sei der Angriff wie aus dem Nichts erfolgt. Es habe kein Wortwechsel oder Streit vorher stattgefunden.