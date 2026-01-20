Modewelt trauert um Valentino

Von: apa

Die Modewelt trauert um den italienischen Modeschöpfer Valentino Garavani, der am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Als Gründer der nach ihm benannten Marke baute er ein globales Modeimperium auf und führte das ikonische “Valentino-Rot” für viele seiner Kreationen ein. Nach einem Aufstieg an die Spitze der Haute Couture zog er sich 2008 aus dem Berufsleben zurück.

Giancarlo Giammetti, Valentinos Geschäftspartner und langjähriger Lebenspartner, veröffentlichte auf Instagram ein Foto vom Modezaren mit der Bildunterschrift “forever”. “Valentinos Leben war ein Leuchtfeuer im unermüdlichen Streben nach Schönheit. Von derselben Schönheit geleitet, werden wir sein Andenken mit unserer tiefsten Hingabe ehren”, teilte das Modeunternehmen Valentino mit, das im Besitz eines katarischen Investmentfonds ist.

Donatella Versace trauert um den Modepapst

“Heute haben wir einen wahren Maestro verloren, der für seine Kunst für immer in Erinnerung bleiben wird. Meine Gedanken sind bei Giancarlo Giammetti, der all die Jahre nie von seiner Seite gewichen ist. Wir werden Valentino niemals vergessen”, kommentierte die italienische Stardesignerin Donatella Versace, die Valentino gut kannte.

Auch der CEO des Luxuskonzerns Kering, der Italiener Luca De Meo, trauert um Valentino: “Er hat Eleganz zu einer universellen Sprache erhoben und Tradition und Innovation mit seltener Genauigkeit verbunden. Sein Vermächtnis bleibt einer der stärksten Ausdrucksformen italienischer Kultur. Sein Geist wird durch das Haus, das seinen Namen trägt, weiterleben.”

“Unbestrittener Protagonist der Mode”

Auch Designer, die für Valentino gearbeitet haben, trauern um den Meister der Schönheit und Eleganz. “Valentino Garavani war nicht nur ein unbestrittener Protagonist der Mode, sondern eine zentrale Figur der italienischen Kulturgeschichte. Ein Mann, der die Grenzen des Möglichen verschob und die Welt mit seltener Zartheit, stiller Strenge und grenzenloser Liebe zur Schönheit durchquerte”, betonte Alessandro Michele, Kreativdirektor bei der Maison Valentino.

Auch Pierpaolo Piccioli, Kreativdirektor bei Balenciaga, würdigte den verstorbenen Modepapst. “Für dich war Schönheit niemals Luxus, sondern ein Schutz, ein Schild gegen die Welt. Du warst mein Mentor, ohne je ein Rednerpult zu brauchen; du hattest keines nötig. Du hast mir beigebracht, dass Mode Freude ist – wenn auch eine zutiefst ernste Art von Freude”, so Piccioli.

Auch Sophia Loren gedenkt

Mehrere Stars, die Valentino eingekleidet hatte, erinnerten an den Nobelschneider – wie Sophia Loren. “Du hattest eine gütige Seele, reich an Menschlichkeit. Du warst ein Freund, und deine Kunst und Leidenschaft werden für immer eine Quelle der Inspiration bleiben. Es war ein Privileg, dich zu kennen, und ich werde dich immer in mir tragen”, so Loren.

Valentino kleidete auch mehrere Topmodels ein. “Valentino war ein Meister, und es war eine Ehre und ein großes Privileg, ihn zu kennen und für ihn zu modeln. Ich werde mich immer an seine große Freundlichkeit und unendliche Eleganz erinnern”, so das Ex-Topmodel Carla Bruni-Sarkozy, Ehefrau von Frankreichs ehemaligem Präsidenten Nicolas Sarkozy. “Valentino ist das, woraus wahre Legenden gemacht sind, und lebt für immer weiter durch die Marke, die er geschaffen hat – die Verkörperung zeitloser Eleganz und Glamours”, kommentierte das deutsche Topmodel Claudia Schiffer.

Aufbahrung in Rom

Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.