Mutmaßlicher ‘Ndrangheta-Exponent gefasst

Caulonia/Turin – Die Finanzpolizei hat am Land in Caulonia in Reggio Calabria einen mutmaßlichen ‘Ndrangheta-Exponenten festgenommen, der seit Dezember untergetaucht ist.

Der Mann war ins Visier der Ermittler im Rahmen der Operation „Trojanisches Pferd“ in der Gegend von Turin geraten. In Carmagnola in der Provinz Turin hat die Finanzpolizei 2,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Außerdem wurden drei Bauunternehmen ausgeforscht, die unter Verdacht standen, von einem ‘Ndrangheta-Clan kontrolliert zu werden.

Der Mann, der untergetaucht ist, steht unter schwerem Verdacht der Beihilfe zur Bildung einer Mafia-artigen Vereinigung. Gemeinsam mit acht weiteren Personen, gegen die ermittelt wird, soll er die drei Bauunternehmen geführt haben – unter anderem über Strohmänner.

Die Unternehmen sollen unter dem Schutz des Clans gestanden haben und auch zur Geldwäsche benutzt worden sein.