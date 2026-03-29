Norditalien: Erneuter Schneefall freut Winterenthusiasten

Von: luk

Limone Piemonte – Es ist der dritte Sonntag in Folge an dem die westlichen Alpen in der italienischen Region Piemont mit Schnee überzogen werden. Dieses Mal ist es jedoch nicht flächendeckend, sondern hauptsächlich im oberen Susatal, im Gebiet von Pinerolo und im Raum Cuneo. Die Schneefallgrenze liegt auf etwa 1.000 Meter Höhe.

Auch im Skiort Sestriere sind am Sonntag dicke Schneeflocken vom Himmel gefallen. Beobachter sprechen von einem wunderschönem Naturschauspiel.

Am Nachmittag soll laut Wetterbericht in den westlichen Alpen eine weite und allgemeine Auflockerungen erfolgen, bis hin zu klarem oder leicht bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen in der Ebene von über 15 Grad.