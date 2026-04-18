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Der Heilige Vater beim Besuch in Kamerun

Papst setzt Afrika-Reise in Angola fort

Samstag, 18. April 2026 | 08:42 Uhr
Der Heilige Vater beim Besuch in Kamerun
APA/APA/AFP/HANDOUT
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Von: APA/dpa

Papst Leo XIV. wird am Samstag in Angola erwartet, der dritten Station seiner Afrika-Reise. Zum Auftakt steht in Luanda, der Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes, ein Treffen mit Präsident João Lourenço auf dem Programm. Von Angolas 37 Millionen Einwohnern sind mehr als 90 Prozent Christen – die Hälfte davon Katholiken. Der Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche gilt als nationales Großereignis. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen.

Angola dient vor allem als Lieferant von Erdöl und Gas. Die Bevölkerung leidet aber immer noch unter den Nachwirkungen von fast drei Jahrzehnten Bürgerkrieg nach der Unabhängigkeit 1975. Der Konflikt hinterließ Hunderttausende Opfer und ein Land mit zerstörter Infrastruktur. Bis heute werden Menschen von versteckten Landminen getötet oder verletzt.

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