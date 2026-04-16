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Landtag beschließt Haushaltsänderung

Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro

Donnerstag, 16. April 2026 | 17:33 Uhr
Budgetdefizit wird immer höher
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat eine Haushaltsänderung beschlossen, mit der geschätzte Mehreinnahmen von rund 175 Millionen Euro infolge der positiven wirtschaftlichen Entwicklung gezielt eingesetzt werden.

Ein wesentlicher Teil der Mittel fließt in die Abfederung von Preissteigerungen bei öffentlichen Aufträgen, in die Finanzierung der Gemeinden sowie in den Bereich der Alters- und Pflegeheime. Zudem werden die noch ausstehenden 16 Millionen Euro für die Freie Universität Bozen bereitgestellt.

Für dringende Infrastrukturmaßnahmen erhält die Abteilung Vermögensverwaltung im Jahr 2026 zusätzliche 15,9 Millionen Euro. Diese Mittel kommen unter anderem wichtigen Projekten wie der Aufschnaiter Schule in Bozen, der Musikschule in Brixen sowie dem Pferderennplatz in Meran zugute.

Auch das Gesundheitswesen wird weiter gestärkt: Insgesamt werden zusätzliche 7,9 Millionen Euro für 2026 bereitgestellt. Diese fließen unter anderem in die Erweiterung des Stellenplans, in die Zusammenarbeit mit der Università Cattolica del Sacro Cuore sowie in Pflege- und Betreuungsstrukturen. Darin enthalten sind auch Mittel für die Vergütung von Ärzten in den Gemeinschaftshäusern.

Zur Vorbereitung der zukünftigen Kollektivvertragsverhandlungen wurden zudem 25 Millionen Euro für die automatische Inflationsanpassung zurückgestellt.

Weitere Maßnahmen betreffen unter anderem die Finanzierung des RAI-Protokolls (1,4 Mio. €), das Pflanzengesundheitszentrum der Universität Bozen (250.000 €), die Sommerbetreuung (700.000 €), neue Projektionstechnologie im Planetarium Gummer (610.000 €) sowie die Unterstützung der Stiftung Busoni-Mahler (382.000 €). Zusätzlich werden die Ausgaben für Essensgutscheine im öffentlichen Dienst um 1,4 Millionen Euro erhöht.

„Mit dieser Haushaltsänderung setzt das Land gezielt Impulse in zentralen Bereichen und stärkt gleichzeitig die öffentliche Daseinsvorsorge sowie wichtige Zukunftsinvestitionen“, ist SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder überzeugt,

Bezirk: Bozen

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