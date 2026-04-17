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Öffnung Anfang Mai 2026

Großglockner Hochalpenstraße: Schneefräsen schneiden den Weg frei

Freitag, 17. April 2026 | 12:01 Uhr
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Grossglockner Hochalpenstrasse
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Von: luk

Großglockner Hochalpenstraße – Die Wintersperre auf den Alpenpässen neigt sich langsam dem Ende zu: Auf der Großglockner Hochalpenstraße haben die Schneeräumarbeiten für die Saison 2026 nun offiziell begonnen. Trotz teils wechselhafter Wetterbedingungen arbeiten sich die Räumtrupps Stück für Stück durch die gewaltigen Schneemassen, die sich über den Winter angesammelt haben. Meterhohe Wände aus Schnee sind dabei keine Seltenheit und machen den Einsatz jedes Jahr aufs Neue zu einer beeindruckenden Herausforderung.

Grossglockner Hochalpenstrasse

Mit schwerem Gerät und viel Erfahrung wird die Straße nun Abschnitt für Abschnitt freigelegt, um eine sichere Befahrbarkeit rechtzeitig zum Saisonstart zu gewährleisten. Die Arbeiten verlaufen planmäßig, auch wenn das Wetter den Fortschritt immer wieder bremst. Die Verantwortlichen zeigen sich dennoch optimistisch, dass die Strecke bald wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden kann.

Wer die spektakuläre Alpenstraße befahren möchte, darf sich also schon jetzt freuen: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Über den aktuellen Stand der Räumung wird laufend informiert. Anfang Mai 2026 soll die Passstraße für den Verkehr öffnen.

Grossglockner Hochalpenstrasse

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