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Zwerger: „Mehr Spielraum für Betriebe – mehr Chancen für Arbeitnehmer”

Freiheitliche begrüßen geplante Erweiterung von Dienstwohnungen und Mitarbeiterunterkünften

Dienstag, 02. Juni 2026 | 16:25 Uhr
Zwerger
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Von: mk

Bozen – Die Freiheitlichen sehen in den geplanten Änderungen der Landesregierung zu Dienstwohnungen und Mitarbeiterunterkünften in Gewerbezonen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Generalsekretär Dietmar Zwerger zeigt sich erfreut über die vorgeschlagenen Maßnahmen.

„Betriebe müssen wachsen und sich entwickeln können. Wer gute Mitarbeiter gewinnen und halten will, muss ihnen auch attraktive Rahmenbedingungen bieten. Die geplante Verdoppelung der maximal zulässigen Wohnfläche bei Dienstwohnungen von 110 auf 220 Quadratmeter ist dabei ein wichtiges Signal”, so Zwerger.

Gerade angesichts der angespannten Wohnsituation in Südtirol – mit stetig steigenden Immobilienpreisen und einem akuten Fachkräftemangel – seien betriebliche Wohnlösungen heute wichtiger denn je. „Arbeitnehmer finden so leistbaren Wohnraum in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes. Das entlastet Familien finanziell und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf”, betont der Freiheitliche Generalsekretär.

Die Freiheitlichen unterstützen darüber hinaus den Vorschlag, Dienstwohnungen künftig auch außerhalb der Siedlungsgrenzen errichten zu dürfen. „Damit machen wir diese Möglichkeit einem breiteren Kreis von Betrieben zugänglich – besonders auch kleineren und familiengeführten Unternehmen im ländlichen Raum”, so Zwerger abschließend.

Bezirk: Bozen

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