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Festnahme in Leifers

Verfolger wird aggressiv

Dienstag, 02. Juni 2026 | 15:26 Uhr
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Carabinieri
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Von: mk

Leifers – Die Carabinieri haben am Sonntag in Leifers einen 27-Jährigen aua Gambia festgenommen. Dem Mann wird Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Gegen 1.00 Uhr in der Früh waren die Carabinieri in ihrem Streifenwagen von einer jungen Frau in der Kennedy-Straße aufgehalten worden. Die 25-Jährige erklärte, sie sei von einem Unbekannten rund 500 Meter verfolgt worden, als sie sich auf dem Heimweg zur eigenen Wohnung befand.

Die Carabinieri reagierten prompt und machten den beschriebenen Mann in unmittelbarer Nähe ausfindig. Als sie den Verdächtigen kontrollieren wollten, eskalierte die Situation. Der 27-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits polizeibekannt ist, verhielt sich von Beginn an äußerst aggressiv. Er stieß heftige Drohungen aus und leistete massiven physischen Widerstand, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Den Carabinieri gelang es trotzdem, den Mann bewegungsunfähig zu machen. Beim Zugriff wurden zwei Carabinieri leicht verletzt. Sie mussten sich in der Notaufnahme verarzten lassen.

Unterdessen wurde der Mann in die Kaserne nach Neumarkt gebracht. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige im Anschluss ins Bozner Gefängnis überstellt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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