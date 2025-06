Promi-Ansturm bei Bezos-Hochzeit in Venedig erwartet

Von: apa

Über 80 Privatjets aus Los Angeles, New York, London und Dubai werden kommende Woche auf dem Flughafen “Marco Polo” landen, um Promis zur Hochzeit des Jahres nach Venedig zu geleiten. Über 250 Stars werden vom 26. bis zum 28. Juni in der Lagunenstadt zu den Feierlichkeiten für die Eheschließung von Amazon-Chef Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez erwartet.

Ein Staraufgebot wie bei den Oscars soll zur Hochzeit in der Lagunenstadt eintreffen: Unter den geladenen Gästen zählen laut Gerüchteküche Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Diane von Fürstenberg und Barbra Streisand. Lady Gaga könnte bei der Gala am 28. Juni im historischen Palast Scuola Grande della Misericordia singen. Auch Eva Longoria und Kris Jenner stehen auf der Gästeliste, Katy Perrys Teilnahme schien hingegen noch in der Schwebe.

Drei Tage Superluxus für 250 handverlesene Gäste

Zwar wird die Ehe zwischen dem 61-jährigen Bezos und seiner 55-jährigen Verlobten, einer TV-Journalistin, formal in den USA geschlossen, die Feierlichkeiten in Venedig gelten jedoch als symbolischer Höhepunkt – verteilt auf drei streng private Veranstaltungstage. Untergebracht wird die exklusive Gästeschar in fünf der teuersten Hotels der Lagunenstadt: Aman Venice, Hotel Danieli, Gritti Palace, Belmond Hotel Cipriani und The St. Regis Venice. Dutzende Wassertaxis wurden für die Gäste bereits reserviert. Die Braut soll bis zu 27 maßgeschneiderte Outfits tragen, eines für jeden Moment des dreitägigen Events. Die Bezos-Familie wird auf ihrer 500-Millionen-Dollar-Superjacht “Koru” übernachten.

Laut Brancheninsidern lässt sich Bezos die Hochzeit circa zehn Millionen Euro kosten. Für die Gäste wurden Suiten in Luxushotels mit Zimmerpreisen bis zu 10.000 Euro pro Nacht bestellt. Hubschrauber werden die Gäste zu den verschiedenen Locations in Venedig bringen. Von der Renaissance inspirierte Eventarchitektur mit schwimmenden Bühnen und Catering unter Leitung internationaler Küchenchefs wurden organisiert, Sicherheitsdienste mit diskretem Personal sorgen für einen reibungslosen Verlauf des Events.

Drahtzieher der traumhaften Hochzeit ist das anglo-italienische Trio Riccardo und Aleramo Lanza sowie Prinz Antonio Licata di Baucina, Gründer der Londoner Agentur “Lanza & Baucina Limited”. Die Gesellschaft hatte bereits die Hochzeiten von Hollywoodstar George Clooney mit Amal Alamuddin, sowie jene von Alexandre Arnault, Sohn von LVMH-Chef Bernard Arnault, mit Géraldine Guyot, Gründerin der französischen Accessoire-Marke D’Estrë, organisiert. Venedig gilt seit Jahrzehnten als Mekka für Märchenhochzeiten der Superreichen.

Bezos-Hochzeit könnte von Protesten überschattet werden

Bezos ́ Hochzeit könnte aber auch von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. “No Space for Bezos” lautet der Slogan der Kampagne. Aktivisten kündigten für den 28. Juni eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast Scuola Grande della Misericordia blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. “Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen”, betonten die Demonstranten.

Anderer Meinung sind indes Kaufleute, Hoteliers und Gastronomen. In einer öffentlichen Stellungnahme haben sich venezianische Bürger, Unternehmer, Handwerker und Verbände hinter die Entscheidung gestellt, die Hochzeitsfeier von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig auszurichten. Der spontane Zusammenschluss nennt sich “Yes Venice Can” und tritt entschieden gegen Kritik auf, die gegen die prunkvolle Hochzeit laut wurde. “Venedig ist eine Stadt, die jeden empfängt und niemand ausschließt! Sie war schon immer ein Treffpunkt für Kulturen, Reisende und große Persönlichkeiten”, hieß es in einem Schreiben. Bezos ́ Hochzeit sei nicht nur eine private Feier, sondern eine Chance für die lokale Wirtschaft und das weltweite Ansehen Venedigs.

Kritik vs. Freude

“Dass sich eine weltweit bekannte Persönlichkeit an einem so wichtigen Punkt ihres Lebens für Venedig entscheidet, ist Grund zu Freude und Stolz”, hieß es im Text. Die Kritik an dem Großereignis komme laut dem Komitee nur von kleinen, ideologisch verblendeten Gruppen, die den wirtschaftlichen und sozialen Kontext der Stadt verkennen. “Jeder Gast, der Venedig wählt, ist eine Chance. Eine Chance für die Stadt, ihre Schönheit, ihre Geschichte und ihre Zukunft zu zeigen”, hieß es.