Rücksichtsloser Skifahrer löst Lawine in den Dolomiten aus

Von: idr

Belluno – Wer in den Dolomiten abseits der Piste unterwegs ist, spielt nicht nur mit dem eigenen Leben. Ein Skifahrer im Raum Belluno hat das jetzt schmerzhaft zu spüren bekommen: Nachdem er eine rund 20 Meter breite Lawine ausgelöst und sich selbst damit in Lebensgefahr gebracht hatte, retteten die Beamte der Polizei-Spezialeinheit für Pistensicherheit sein Leben.

Der Vorfall ereignete sich in einem der Skigebiete der Provinz Belluno. Der Mann hatte sich ins freie Gelände gewagt – ohne Rücksicht auf die Lawinengefahr. Als die Schneemassen abgingen, wurde er selbst mitgerissen. Die Polizisten konnten ihn zwar retten, doch für die Behörden war damit nicht Schluss: Wegen des rücksichtslosen Verhaltens wurde der Skifahrer der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Strafe für fahrlässiges Lawinen-Lösen

Quästor Roberto Della Rocca nimmt den Vorfall zum Anlass für eine eindringliche Warnung: In allen Skigebieten der Region sollen zweisprachige Banner mit den grundlegenden Sicherheitsregeln aufgestellt werden. „Verstöße gegen diese Regeln können zu verwaltungsrechtlichen und in manchen Fällen auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen“, betonte Della Rocca.

Der Polizeipräsident zeigt sich besorgt über die mangelnde Einsicht vieler Wintersportler. „Auch beim Thema Tiefschnee: Die Menschen verstehen nicht, wie gefährlich diese Aktivität ist“, warnte er im Gespräch mit dem Corriere delle Alpi. Prävention sei zwar wichtig, doch wer fahrlässig handle, müsse mit den Konsequenzen rechnen.