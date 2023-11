Schicksalsschlag auf dem Jagdausflug

Lavarone – Im Trentino hat sich am Mittwoch ein Jagdunfall ereignet, der auch hätte ein tödliches Ende nehmen können. Auch wenn man von Glück im Unglück sprechen kann, wurde ein Mann (60) schwer verletzt.

Der aus der Provinz Vicenza stammende Jäger war gemeinsam mit einem Jagdkollegen im Gemeindegebiet von Lavarone südlich des Caldonazzosees für einen Jagdausflug unterwegs.

Am Mittwochvormittag gingen die beiden Männer auf der Millegrobbe-Alm in einen Holzverschlag. Beim Hantieren mit dem Jagdgewehr löste sich unbeabsichtigt ein Schuss aus der eigenen Waffe, traf den 60-Jährigen in den linken Arm und flog dann weiter bis ins Dach des Gebäudes.

Das Projektil verletzte den 60-Jährigen schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Medienberichten zufolge könnte sein Arm nicht mehr zu retten sein. Dann würde eine Amputation unausweichlich sein.