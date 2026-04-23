Aktuelle Seite: Home > Italien > Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall der getöteten Wolfe

Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet

Donnerstag, 23. April 2026 | 13:46 Uhr
Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall der getöteten Wolfe
APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Schriftgröße

Von: apa

Die Zahl der Wölfe, die in den vergangenen Tagen im Nationalpark der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen getötet worden sind, nimmt weiter zu. Nachdem vergangene Woche der Tod von zehn Wölfen gemeldet wurde, beklagte der Tierschutzverband WWF am Donnerstag, dass die Kadaver weiterer acht Tiere gefunden worden seien. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich in allen Fällen um Vergiftungen. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der WWF beklagte ein “fortwährendes Massaker, das das Herz unseres Naturerbes trifft”. Das Auslegen von Gift, um Wölfe zu töten, sei eine feige und kriminelle Handlung gegen die Biodiversität und zugleich ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit. “Solche Taten dürfen im Jahr 2026 nicht ungestraft bleiben”, erklärte die NGO in einer Presseaussendung.

In Italien leben rund 3.500 Wölfe

Der WWF hofft, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rasch zur Identifizierung der Verantwortlichen führen. “Wer solche Straftaten rechtfertigt, macht sich zum Komplizen der Täter und eines inakzeptablen Systems”, so der Verband. Durch das Gift würden nicht nur Wölfe, sondern auch viele andere Tiere sterben, sowohl wildlebende als auch Haustiere. Gefährdet sei auch der Braunbär, ein Symbol der Region Abruzzen, dessen Bevölkerung inzwischen auf nur noch wenige Dutzend Individuen geschrumpft ist – gerade in den Gebieten, in denen Gift ausgelegt wird.

Der WWF startete eine Petition mit dem Slogan “Stop Verbrechen gegen die Natur”. Gefordert wurde “mehr Vorbeugung, wirksame Kontrollen und angemessene Strafen für diejenigen, die unser Naturerbe zerstören”.

Nach Angaben von Experten leben in Italien rund 3.500 Wölfe – mehr als in jedem anderen EU-Land. Spannungen mit der Weidewirtschaft halten an, insbesondere infolge von Angriffen auf Nutztiere. Der Wildtierexperte Piero Genovesi des wissenschaftlichen Instituts ISPRA bezeichnete die Vergiftungen als “äußerst schwerwiegend”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Kommentare
54
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Kommentare
43
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Kommentare
40
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
Kommentare
36
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
35
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 