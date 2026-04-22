Kultroller Vespa feiert 80. Geburtstag

Von: apa

Die Vespa gehört zu Italien wie die Pizza und das Kolosseum. Der Kultroller aus der Toskana feiert am morgigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Am 23. April 1946 hat die italienische Firma Piaggio die Vespa zum Patent angemeldet. Altersfalten sind bei dem populären Zweitakter nicht zu befürchten, die “Wespe” bringt heute genauso wie in den 1950er-Jahren noch ganze Generationen auf die Räder.

Mit dem Startschuss zur ersten Serienproduktion der Vespa 98cc begann 1946 ihre Erfolgsstory. Entworfen wurde der Kultroller vom italienischen Ingenieur Corradino D’Ascanio, der eigentlich Hubschrauber bauen wollte. Als ehemaliger Konstrukteur von Kriegsflugzeugen wollte er ein einfaches, sparsames und leicht benutzbares Fahrzeug anfertigen und konstruierte auf einem vom Krieg zerstörten Fabrikgelände in Pontedera im Auftrag des Unternehmers Enrico Piaggio etwas Neuartiges. Es entstand ein für jedermann erschwingliches Transportmittel, ebenso simpel wie genial. “Das sieht ja aus wie eine Wespe”, kommentierte Piaggio, als er den Prototyp erstmals sah. Die “Vespa” war geboren.

Siegeszug um die halbe Welt

In der Nachkriegszeit, in der es praktisch überhaupt keine funktionierenden öffentlichen Verkehrsmittel gab, veränderte der wendige und praktische Zweitakter binnen kurzer Zeit den Alltag der Italiener. Die Vespa wurde damals vor allem wegen ihres Gebrauchswertes als billiges Transportmittel geschätzt. Verliebte sausten auf der “Wespe” eng umschlungen durch römische Gassen, andere transportierten auf dem Trittbrett Erdäpfel- oder Zementsäcke.

Bald begann ihr Siegeszug um die halbe Welt – bis nach Hollywood. Auf einer Vespa war das Traumpaar Gregory Peck und Audrey Hepburn in dem Erfolgsstreifen “Ein Herz und eine Krone” aus dem Jahr 1953 durch Rom geknattert – Fahrtwind in den Haaren, Lebenslust in den Augen. Als Liebeserklärung an den italienischen Motorroller ging die Szene ins kollektive Gedächtnis Italiens ein. Noch heute ist es in Rom und Neapel leichter, mit dem Motorroller voranzukommen als per Bus oder Auto.

Unternehmen vor allem in Asien auf Erfolgskurs

Mit neuen Modellen, Versionen und technischen Innovationen ist die Vespa stets auf dem neuesten Stand der Technik geblieben, wobei sie ihrer klassischen Linie treu blieb. Stets nahm Piaggio Veränderungen nur behutsam vor, überschritt niemals die Grenze der Wiedererkennbarkeit. Inzwischen fährt das Unternehmen vor allem in Asien auf Erfolgskurs.

Zu Ehren des 80. Geburtstages der Vespa wird der italienische Präsident Sergio Mattarella den 1. Mai, Tag der Arbeit, im Piaggio-Sitz in Pontedera feiern. Vom 25. und 28. Juni ist eine große internationale Versammlung von Vespa-Fans in Rom erwartet.