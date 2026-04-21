Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge

Von: APA/Reuters

Die AUA-Mutter Lufthansa nimmt nach der Schließung der Zubringer-Tochter CityLine bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm und spart dadurch 40.000 Tonnen Kerosin. Unwirtschaftliche Strecken in Frankfurt und München fielen weg, gleichzeitig würden Strecken in Zürich, Wien und Brüssel ausgeweitet, teilte die Lufthansa am Dienstag mit.

Eine neue Streckenplanung für die kommenden Monate werde Ende April oder Anfang Mai veröffentlicht. Die Kerosinversorgung der Gruppe sei in den kommenden Wochen gesichert, für den Sommerflugplan werde “eine weitgehend stabile Treibstoffversorgung” erwartet.

Durch die plötzliche Schließung der bestreikten Tochter Cityline seit Samstag ist bei der Lufthansa eine Lücke von rund 150 Flügen am Tag entstanden. Entsprechende Angaben der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO zum Umfang des Flugprogramms der Airline, die Lufthansa mit Verweis auf Streik- und gestiegene Treibstoffkosten mit nur zwei Tagen Vorlauf aus dem Netz nahm, bestätigte das Unternehmen am Dienstag.

VC und UFO hatten die Zubringerfluglinie und die Kernmarke Lufthansa zuvor eine Woche lang mit Streiks lahmgelegt. Jetzt werden Flüge gestrichen, und die Netzplaner der Lufthansa arbeiten an Ersatz durch andere Airlines der Gruppe oder Partner wie Air Baltic.

Alternative City Airlines seit 2024 in Betrieb

UFO und VC hatten den Beschluss zur beschleunigten Abwicklung der Fluglinie mit zwei Dutzend Maschinen und rund 1300 Beschäftigten scharf kritisiert. Ursprünglich war ein schrittweises Verkleinern der defizitären Airline bis zu einer Einstellung des Betriebs 2028 geplant. Begonnen hatte der Prozess mit der Gründung der ebenfalls auf Zubringer ausgerichteten City Airlines, die im Sommer 2024 startete. Sie ist dank niedrigerer Tarife und höherer Einsatzzeiten produktiver. VC und UFO rieten von einem Wechsel der Cityliner dorthin wegen der schlechteren Konditionen ab, deshalb gingen nur wenige Mitarbeitende von Cityline zu City Airlines.

Cockpit- und Kabinenbeschäftigte von Cityline sollen jetzt nach dem Willen der Lufthansa möglichst Jobs bei anderen Fluggesellschaften im Konzern finden. Es wird jedoch auch ein betrieblicher Sozialplan von Personalvertretung und Arbeitgeber mit Konditionen wie Abfertigungen zum Ausscheiden ausgehandelt, wie UFO und Lufthansa erklärten.