Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kredite werden günstiger: Zinsen in Trentino-Südtirol sinken unter acht Prozent
Durchschnitt: 12.600 Euro pro Kredit

Kredite werden günstiger: Zinsen in Trentino-Südtirol sinken unter acht Prozent

Dienstag, 21. April 2026 | 11:22 Uhr
Konsumkredite im Regelfall weit \
APA/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Trient – Gute Nachrichten für Kreditnehmer: In Trentino-Südtirol sind die Zinsen für Privatkredite weiter gesunken. Laut aktuellen Daten des Vergleichsportals Segugio.it fiel der durchschnittliche effektive Jahreszins (TAEG) im März 2026 erstmals unter die Marke von acht Prozent, und zwar auf 7,94 Prozent.

Damit setzt sich der Trend fort, der bereits 2025 begonnen hat. Noch im Februar lag der Durchschnittszins bei 8,14 Prozent. Für Verbraucher bedeutet das: Kredite werden wieder etwas leistbarer.

Durchschnitt: 12.600 Euro pro Kredit

Im Schnitt leihen sich die Menschen in der Region aktuell rund 12.600 Euro. Am häufigsten wird Geld für freie Liquidität aufgenommen (24,1 Prozent), gefolgt von Umschuldungen (22 Prozent) und dem Kauf von Gebrauchtwagen (18,1 Prozent).

Für größere Projekte – etwa Renovierungen – greifen Kreditnehmer tiefer in die Tasche: Hier liegt der Durchschnitt bei rund 18.000 Euro.

Trient vor Bozen

Ein Blick auf die Regionen zeigt Unterschiede: In der Provinz Trient werden mit durchschnittlich 13.452 Euro höhere Summen aufgenommen als in Bozen (11.864 Euro). Auch die Laufzeiten sind in Trient länger.

„Abtretung eines Fünftels“ bleibt günstiger

Besonders gefragt bleibt die sogenannte „Abtretung eines Fünftels“ des Gehalts. Es ist eine Kreditform, bei der die Rückzahlung direkt vom Einkommen abgezogen wird. Diese bietet weiterhin deutlich bessere Konditionen:

6,61 Prozent Zinsen für Privatangestellte
5,74 Prozent für öffentlich Bedienstete
7,97 Prozent für Pensionisten

Im Schnitt liegen diese Kredite damit deutlich unter den klassischen Privatdarlehen.

Zugang zu Krediten wird leichter

Experten sehen darin eine klare Entwicklung: “Der Zugang zu Krediten ist derzeit günstiger als zuletzt”, erklärt Matteo Favaro von Segugio.it. Vor allem stark nachgefragte Finanzierungen wie Privatkredite und Gehaltsabtretungen profitieren vom Zinsrückgang.

Für viele Haushalte eröffnen sich damit neue Spielräume, sei es für Konsum, Umschuldung oder größere Investitionen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Kommentare
107
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Kommentare
88
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Kommentare
52
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Kommentare
41
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Kommentare
36
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 