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Seit bald einem Monat ohne Aufzug

Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen

Sonntag, 14. Juni 2026 | 09:35 Uhr
aufzug senioren
Alto Adige
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Von: luk

Bozen – Seit rund 25 Tagen ist der Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Bozner Leonardo-da-Vinci-Straße außer Betrieb. Für ein betagtes Paar im vierten Stock hat der Defekt gravierende Folgen: Der 98-jährige Franco Passi und seine 86-jährige, pflegebedürftige Lebensgefährtin können ihre Wohnung kaum noch verlassen.

Besonders schwer trifft die Situation die Frau, die aufgrund einer Erkrankung auf das Bett und den Rollstuhl angewiesen ist. Früher gehörten tägliche Ausfahrten ins Freie zu ihren wenigen verbliebenen Freuden. Seit dem Ausfall des Aufzugs ist das nicht mehr möglich.

Auch für den 98-Jährigen wird jeder Weg zur Herausforderung. Das Treppensteigen bereite ihm große Mühe, weshalb er oft auf Treffen mit Freunden verzichte. Zusätzliche Sorgen bereiten mögliche medizinische Notfälle. Erst kürzlich musste der Senior nach starken Nasenbluten-Beschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Transport per Rettungswagen und der Hilfe der Sanitäter erfolgte, musste er den Rückweg in den vierten Stock anschließend zu Fuß bewältigen.

Die Familie hat sich laut der Zeitung Alto Adige mehrfach an die Hausverwaltung gewandt. Diese verweist auf laufende Kontakte mit der Reparaturfirma. Warum die Instandsetzung so lange dauert, bleibt jedoch unklar. Nach Angaben der Angehörigen wurden unterschiedliche Ursachen genannt – von einem defekten Bauteil bis hin zu elektrischen Problemen.

Für die Familie ist die Situation inzwischen kaum mehr nachvollziehbar. Sie fordert eine rasche Lösung, da der funktionierende Aufzug für die beiden Senioren weit mehr als nur ein Komfortmerkmal ist: Er ist die Voraussetzung für Mobilität, soziale Kontakte und medizinische Versorgung.

Bezirk: Bozen

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