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15-Jähriger stirbt nach nach Scooter-Unfall

Tödlicher Unfall zum Schulschluss

Samstag, 13. Juni 2026 | 11:42 Uhr
unfall schulschluss scooter jugendlicher
Facebook/TG Veneto
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Von: luk

Vicenza – Die Freude über das Ende des Schuljahres verwandelte sich innerhalb weniger Augenblicke in eine Tragödie: Der 15-jährige Filippo Cortivo aus Val Liona in der Provinz Vicenza ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben.

Der Jugendliche war am Mittwoch kurz nach 13.00 Uhr mit seinem Motorroller unterwegs zu einem Schulfreund, um gemeinsam mit Klassenkameraden den Schulschluss zu feiern. An einer Kreuzung in Orgiano kam es jedoch zu einer Kollision zwischen seinem Yamaha-Scooter und einem Fiat Panda. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer des Autos die Vorfahrt missachtet haben.

Der Aufprall war so heftig, dass Filippo schwerste Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung in kritischem Zustand ins Krankenhaus, wo er auf der pädiatrischen Intensivstation behandelt wurde. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag der Jugendliche seinen Verletzungen.

Die Nachricht von seinem Tod hat in seiner Heimatgemeinde tiefe Bestürzung ausgelöst. Filippo hatte gerade das zweite Schuljahr an der Oberschule “Masotto” in Noventa Vicentina abgeschlossen. Freunde und Bekannte beschreiben ihn als talentierten und leidenschaftlichen Motorsportler. Seine große Leidenschaft galt Motocross-Maschinen und Go-Karts, mit denen er bereits an mehreren Wettbewerben teilgenommen hatte.

Besonders tragisch: Die Familie wurde bereits vor 15 Jahren von einem ähnlichen Schicksalsschlag getroffen. Damals kam ein Cousin des Jungen ebenfalls bei einem Unfall mit einem Motorroller ums Leben.

Bürgermeister Maurizio Fipponi zeigte sich tief betroffen. Die gesamte Gemeinde stehe der Familie in dieser schweren Zeit bei. Worte könnten eine solche Tragödie kaum erklären oder lindern, sagte das Gemeindeoberhaupt gegenüber italienischen Medien. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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