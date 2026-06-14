Südtirols Gastro in der Zwickmühle

Von: luk

Bozen – Nicht mangelnde Gäste oder schlechte Qualität sind nach Ansicht des Wirtschaftsverbandes Confesercenti Südtirol häufig die Hauptursachen für die Schwierigkeiten von Bars und Restaurants. Oft seien finanzielle Engpässe und geringe Gewinnspannen ausschlaggebend, erklärte der für das Gastgewerbe zuständige Funktionär Mirko Bertoldi in einer Aussendung.

Bertoldi weist darauf hin, dass viele Betriebe nach außen hin gut funktionieren und von den Gästen positiv wahrgenommen werden. Dennoch könnten unerwartete Ausgaben, vorübergehende Umsatzrückgänge oder steigende Kosten die wirtschaftliche Stabilität rasch gefährden. Das Gastgewerbe arbeite vielfach mit sehr knappen Margen.

Entscheidend sei dabei nicht nur die Höhe der Einnahmen, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem das Geld tatsächlich verfügbar sei. Gleichzeitig müssten Löhne, Mieten, Lieferantenrechnungen, Energiekosten sowie Steuern und Sozialabgaben fristgerecht bezahlt werden. Die Abstimmung zwischen Einnahmen und Ausgaben stelle daher für viele Unternehmer eine tägliche Herausforderung dar.

Der Verband fordert deshalb eine stärkere wirtschaftliche Planung und einfachere Instrumente zur Überwachung der Finanzlage. Unternehmer benötigten aktuelle Informationen über ihre Liquidität, um rechtzeitig auf Entwicklungen reagieren zu können. Häufig würden Probleme erst erkannt, wenn Gegenmaßnahmen kaum noch möglich seien.

Besonders relevant sei das Thema angesichts steigender Kosten für Energie, Personal und Rohstoffe. Laut Bertoldi sollten sich Gastwirte und Barbetreiber stärker auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, anstatt einen großen Teil ihrer Zeit für Verwaltungsaufgaben aufzuwenden.

Nach Einschätzung von Confesercenti wird die Wettbewerbsfähigkeit der Branche künftig auch davon abhängen, wie effizient Betriebe ihre Finanzströme steuern. Eine laufende Übersicht über die wirtschaftliche Situation erleichtere Investitionen, helfe bei der Bewältigung unvorhergesehener Ereignisse und schaffe mehr Planungssicherheit. Die langfristige Stabilität eines Betriebs hänge daher nicht allein von der Zahl der Gäste ab, sondern auch von einem erfolgreichen Liquiditätsmanagement.