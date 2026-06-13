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Infantino machte sich mit einem Scherz keine Freunde in Italien

Infantino verärgert Italien mit Witz – 228 Teams?

Samstag, 13. Juni 2026 | 15:00 Uhr
Infantino machte sich mit einem Scherz keine Freunde in Italien
APA/APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA
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Von: APA/dpa

Gianni Infantino hat mit einer scherzhaften Bemerkung über Italiens WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fußball-Weltmeisters ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich der FIFA-Präsident über das erneute Scheitern der Italiener in der Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung auf 64 Teams grinsend sagte: “Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams – oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.”

Die FIFA hat 211 Mitgliedsverbände. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem FIFA-Chef suchen zu wollen. “Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert”, sagte Abodi.

Italien hatte zum dritten Mal in Serie die WM-Qualifikation verpasst und fehlt beim derzeitigen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals sind 48 Teams bei der Endrunde dabei.

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