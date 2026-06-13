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Auch Eltern verständigt

Feiern mit Folgen: Jugendliche nach Schulschluss mit Alkoholvergiftung

Samstag, 13. Juni 2026 | 10:21 Uhr
party disco schulschluss
APA/APA/dpa/Markus Scholz
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Von: luk

Bozen – Der Start in die Sommerferien ist für viele Oberschüler in Südtirol ausgelassen verlaufen – für einige jedoch mit ernsten Folgen. Nach dem gestrigen Schulschluss für über 20.000 Jugendliche, kam es in der Nacht zu mehreren alkoholbedingten Notfällen.

Wie die Landesnotrufzentrale mitteilt, mussten sechs bis sieben Jugendliche wegen Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Auffällig dabei: Der Anteil der betroffenen Mädchen lag über jenem der Buben. Darüber hinaus standen die Rettungskräfte bei weiteren Fällen im Einsatz, bei denen eine medizinische Abklärung notwendig war. In mehreren Situationen wurden die Eltern verständigt, um ihre Kinder nach Hause zu bringen.

Während für die Oberschüler das Schuljahr bereits abgeschlossen ist, endet es für Grund- und Mittelschulen erst am Dienstag. Für die Maturanten hingegen beginnt am kommenden Donnerstag die heiße Phase mit den Abschlussprüfungen.

Bezirk: Bozen

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