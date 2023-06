Sophia Loren als Patin bei Eröffnung Verona-Opernfestivals

Die italienische Schauspielerin Sophia Loren wird die Patin des Gala-Abends zum 100-jährigen Jubiläum des Opernfestivals Arena von Verona am 16. Juni sein, der weltweit übertragen wird. Dies kündigte der italienische Staatssekretär für Kultur, Gianmarco Mazzi, bei der Vorstellung der Veranstaltung an. Am 16. Juni um 21.00 Uhr beginnt die 100. Ausgabe der Opernfestspiele mit der Live-Übertragung auf RAI 1 von Verdis “Aida”.

“Wir haben auf die Bestätigung gewartet, um es offiziell ankündigen zu können. Das Opernfestival beginnt mit einer außerordentlichen Patin, einer weltbekannten italienischen Ikone. Wir haben Sophia Loren eingeladen und sie hat soeben ihre Anwesenheit bestätigt”, so Mazzi bei der Vorstellung des Abends im Beisein des Kulturministers Gennaro Sangiuliano und der Intendantin der Arena von Verona, Cecilia Gasdia, am Donnerstag.

Die Hauptrollen in der “Aida” übernehmen die Wahlösterreicherin Anna Netrebko und ihr Ehemann Tenor Yusif Eyvazov gibt den Radamès. Auf dem Pult steht der Italiener Marco Armiliato, Regisseur Stefano Poda, der sein Debüt in der Arena gibt, und auch für die Bühnenbilder, die Kostüme, die Beleuchtung und die Choreografie verantwortlich zeichnet.

Das Opernfestival der Arena von Verona feiert in diesem Sommer seine 100. Ausgabe mit einem dichten Programm. Erstmals werden im alten römischen Amphitheater acht Opern aufgeführt, statt nur fünf wie in den vergangenen Jahren. In zwei Fällen handelt es sich um neue Produktionen. Auf dem Programm stehen außerdem fünf Galaabende. Die künstlerische Leiterin Cecilia Gasdia, die seit 2018 die Stiftung der Arena leitet, hofft auf großen, auch internationalen Zuspruch für ihr ambitioniertes Programm, das bis zum 9. September läuft. Startenor Juan Diego Florez feiert am 23. Juli sein Debüt in der Arena im Rahmen eines ihm gewidmeten Galaabends.

Zu den Stars, die in Verona im Rahmen des Sommerfestivals erwartet werden, zählen überdies Jonas Kaufman, Roberto Alagna, Fabio Armiliato und Placido Domingo. Kaufmann tritt bei einem Galaabend am 20. August auf. Der Tenor gilt als Spezialist für italienische und deutsche Opern. Seine Schwäche für Italien, wo er sich nach eigener Aussage wie zu Hause fühlt, ist bekannt.

Zu den neuen Produktionen zählt auch Verdis “Rigoletto”, der ab dem 1. Juli gezeigt wird. Aufgeführt werden überdies “La Traviata”, “Madama Butterfly” und “Carmen” in Inszenierungen des 2019 verstorbenen Regisseurs Franco Zeffirelli, der in seiner langen Karriere eng mit der Arena von Verona zusammengearbeitet hat. Highlights des Opernfestivals ist das Debüt des Philharmonischen Orchesters der Scala in der Arena. Geplant ist am 31. August ein Konzert unter dem Dirigat des Musikdirektors Riccardo Chailly. Das Konzert ist das Debüt einer europäischen Tournee des Scala-Orchesters.

Das Opernfestival in der Arena ist ein Magnet für Opernliebhaber auf der ganzen Welt. “52 Prozent aller Arena-Zuschauer sind Ausländer. Davon kommen 85 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Österreicher zählen zu unseren treuesten Zuschauern”, berichtete Gasdia.