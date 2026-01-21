Aktuelle Seite: Home > Italien > Sorge wegen Entführung: 14-Jähriger in Mailand aufgefunden
Staatsanwaltschaft von Verona ermittelt

Sorge wegen Entführung: 14-Jähriger in Mailand aufgefunden

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16:20 Uhr
Blaulichtorganisationen auf Szenarien vorbereitet
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
Schriftgröße

Von: mk

San Giovanni Lupatoto – Im Fall des seit dem 12. Januar vermissten 14-jährigen Diego Baroni aus San Giovanni Lupatoto gibt es gute Nachrichten. Der Jugendliche wurde wohlauf in Mailand gefunden. Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft von Verona offizielle Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kindesentziehung und Entführung aufgenommen. Der 14-Jährige war vor über einer Woche auf dem Schulweg spurlos verschwunden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat Bürgermeister Attilio Gastaldello bekanntgegeben, dass die Polizei den Jugendlichen gefunden hat. Derzeit befindet er sich im Büro der Staatsanwaltschaft. Sara Agnolin, seine Mutter, hat sich auf den Weg nach Mailand gemacht.

Aus Kreisen der Justiz war zuvor bekannt geworden, dass der 14-Jährige über soziale Netzwerke möglicherweise kontaktiert und dazu bewegt worden sei, sich nach Mailand zu begeben.

In den vergangenen acht Tagen, in denen der 14-Jährige verschwunden ist, waren auf seinem TikTok-Profil zwei Freundschaftsanfragen bestätigt worden.

Große Anteilnahme der Bevölkerung

Das Schicksal des Jungen löste in der Umgebung seines Heimatortes große Betroffenheit aus. Am gestrigen Abend versammelten sich rund 2.000 Menschen zu einem Solidaritätsmarsch im Ortsteil Pozzo.

Neben zahlreichen Bürgern nahmen 25 Bürgermeister der Region sowie der Landeshauptmann der Provinz Verona, Flavio Pasini, an der Kundgebung teil. Der Abend endete mit einer gemeinsamen Andacht, geleitet vom Bischof von Verona, Domenico Pompili.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
78
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
39
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
26
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 