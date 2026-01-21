Sorge wegen Entführung: 14-Jähriger in Mailand aufgefunden

Von: mk

San Giovanni Lupatoto – Im Fall des seit dem 12. Januar vermissten 14-jährigen Diego Baroni aus San Giovanni Lupatoto gibt es gute Nachrichten. Der Jugendliche wurde wohlauf in Mailand gefunden. Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft von Verona offizielle Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kindesentziehung und Entführung aufgenommen. Der 14-Jährige war vor über einer Woche auf dem Schulweg spurlos verschwunden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat Bürgermeister Attilio Gastaldello bekanntgegeben, dass die Polizei den Jugendlichen gefunden hat. Derzeit befindet er sich im Büro der Staatsanwaltschaft. Sara Agnolin, seine Mutter, hat sich auf den Weg nach Mailand gemacht.

Aus Kreisen der Justiz war zuvor bekannt geworden, dass der 14-Jährige über soziale Netzwerke möglicherweise kontaktiert und dazu bewegt worden sei, sich nach Mailand zu begeben.

In den vergangenen acht Tagen, in denen der 14-Jährige verschwunden ist, waren auf seinem TikTok-Profil zwei Freundschaftsanfragen bestätigt worden.

Große Anteilnahme der Bevölkerung

Das Schicksal des Jungen löste in der Umgebung seines Heimatortes große Betroffenheit aus. Am gestrigen Abend versammelten sich rund 2.000 Menschen zu einem Solidaritätsmarsch im Ortsteil Pozzo.

Neben zahlreichen Bürgern nahmen 25 Bürgermeister der Region sowie der Landeshauptmann der Provinz Verona, Flavio Pasini, an der Kundgebung teil. Der Abend endete mit einer gemeinsamen Andacht, geleitet vom Bischof von Verona, Domenico Pompili.