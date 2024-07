Stars in der Toskana: Smith und Depp auf einer Jacht

Von: Ivd

Lajatico – Inmitten der malerischen Kulisse der Toskana feiern Stars und Künstler aus aller Welt gemeinsam mit Andrea Bocelli dessen 30. Bühnenjubiläum. Mittendrin zwei der bekanntesten Gesichter unserer Zeit: Johnny Depp und Will Smith. Auf einer Jacht ließen sich der ewige „Flucht der Karibik“-Kapitän und einer der Men in Black gemeinsam ablichten.

Aktuell genießen die beiden Hollywood-Größen die italienische Sonne, bevor es für sie zu Bocellis dreitägiger Feier geht. Bei Instagram postete der ägyptische Sänger Ahmed Saad ein Bild mit den beiden Stars. Auf den Fotos sind Smith und Saad bestens gelaunt und sommerlich gekleidet zu sehen, während sich Depp in Rockstar-Manier verdeckt mit Sonnenbrille, langer Jeans und löchrigem Shirt präsentiert.

Bocellis Bühnenjubiläum mit zahlreichen Special Guests

Das Event “Andrea Bocelli 30: The Celebration” findet am 15., 17. und 19. Juli im Teatro del Silenzio in Bocellis Heimatstadt Lajatico statt. Das spektakuläre Event wird im Herbst als Konzertfilm weltweit in die Kinos kommen, wie das Unternehmen Fathom mitteilte.

Bocelli hatte bereits am 3. Juli auf Instagram angekündigt, dass Johnny Depp Teil der Veranstaltung sein würde. Depp gründete 2012 die Band Hollywood Vampires mit Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry gründete und wird bei dem Event ebenfalls als Musiker in Erscheinung treten. Neben Depp wird unter anderem auch Nummer-Eins-Musiker Ed Sheeran und Queen-Gitarrist Brian May auf der Bühne stehen.

Am 14. Juli folgte die Ankündigung, dass auch Will Smith bei den Feierlichkeiten dabei sein wird. Bocelli äußerte seinen Stolz, den “Künstler, gefeierten Schauspieler, Produzenten und Musiker” als Gast begrüßen zu dürfen.

Es bleibt spannend, welche weiteren Überraschungen Bocelli für sein Jubiläum bereithält. Mit einer derartigen Starbesetzung wird das Event in der Toskana in jedem Fall für alle Teilnehmenden ein unvergessliches Ereignis.