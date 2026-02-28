Aktuelle Seite: Home > Italien > Straßenbahnunglück in Mailand – Fahrer hatte Schwächeanfall
Straßenbahnunglück in Mailand – Fahrer hatte Schwächeanfall

Samstag, 28. Februar 2026 | 11:03 Uhr
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
Von: apa

Ein Schwächeanfall des Fahrers soll die Entgleisung der Straßenbahn in Mailand verursacht haben, bei der am Freitagnachmittag zwei Männer ums Leben gekommen sind. Bei den Todesopfern handelt es sich um Passagiere, einen 59 Jahre alten Italiener und einen 58-Jährigen aus Senegal. 50 Personen wurden verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn wurde ins Krankenhaus gebracht. Er berichtete von einem Schwächeanfall, wegen dem er die Kontrolle über die Tram verloren habe.

Vor dem Unglück soll der Fahrer eine Haltestelle missachtet haben. Das Fahrzeug entgleiste bei hoher Geschwindigkeit und prallte gegen ein Gebäude. Der Fahrer wurde im Rahmen der Ermittlungen von der Stadtpolizei und der Staatsanwaltschaft Mailand angehört. Er wurde einem Drogen- und Alkoholtest unterzogen, der negativ ausfiel. Die Ermittler müssen seine Angaben nun durch technische Untersuchungen überprüfen. Dazu gehört auch die Auswertung seines Mobiltelefons, das sichergestellt wurde.

Nach ersten Rekonstruktionen soll eine nicht aktivierte Weiche dazu geführt haben, dass die Straßenbahn, die eigentlich geradeaus weiterfahren sollte und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, nach links auf ein anderes Gleis abbog und schließlich entgleiste. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, werden die Überwachungskameras in der Umgebung sowie die Aussagen der zahlreichen Fahrgäste, die sich an Bord der Straßenbahn befanden, von entscheidender Bedeutung sein.

Ein von einer Autofahrerin aufgenommenes Video zeigt, was geschehen war: In dem Amateurvideo, das sich in den sozialen Netzwerken rasch verbreitet hat, ist zu sehen, wie die Straßenbahn in einer Kurve entgleist, gegen ein Gebäude prallt und sich zur Seite neigt. Technische Probleme wurden bisher nicht festgestellt. Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein.

Bei dem Unglücksfahrzeug handelt es sich um das neue Modell Tramlink, das erst seit wenigen Wochen in Mailand im Einsatz ist. Es ist mit zwei Fahrerkabinen bestückt – jeweils eine an jedem Ende -, sodass bei Bedarf die Fahrtrichtung gewechselt werden kann. Die Bahn ist 25 Meter lang, besteht aus drei miteinander verbundenen Modulen und verfügt über 66 Sitzplätze.

