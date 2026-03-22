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Spektakulärer Einbruch am Gardasee

Täter rasen mit Fiat Panda durch Einkaufszentrum und plündern Juwelier

Sonntag, 22. März 2026 | 08:16 Uhr
Einkaufszentrum Gardasee Einbruch Fiat Panda Juwelier
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Von: luk

Gavardo – Ein filmreifer Einbruch hat sich in der Nacht auf Samstag am Gardasee abgespielt. Unbekannte Täter durchbrachen mit einem Auto den Eingang eines Einkaufszentrums, rasten durch die Galerie und plünderten eine Juwelierfiliale. Nach einer Verfolgungsjagd mit den Carabinieri gelang ihnen schließlich die Flucht – allerdings ohne Beute.

Der spektakuläre Coup ereignete sich gegen 4.00 Uhr morgens im Einkaufszentrum “Le Porte del Garda” in Gavardo am Südwestufer des Gardasees. Die Täter nutzten einen Fiat Panda, um zunächst Poller, Eingangstore und die Glasfront zu durchbrechen. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug direkt durch die Einkaufspassage bis vor die Filiale des Juweliers Stroili.

Dort zerstörten sie die Rollläden und Vitrinen und räumten zahlreiche Schmuckstücke aus. Währenddessen war jedoch bereits der Alarm ausgelöst worden, wodurch die Carabinieri rasch auf den Plan gerufen wurden.

Noch während der Flucht mit einem zweiten Auto wurden die Täter von Einsatzkräften verfolgt. Es entwickelte sich eine mehrere Kilometer lange Verfolgungsjagd, die sich bis in die Gegend von Peschiera del Garda zog. Als weitere Streifen hinzukamen, brachen die Einbrecher ihre Flucht schließlich ab, ließen das Fluchtauto mitsamt der Beute zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß über Felder fort.

Trotz intensiver Fahndung konnten die Täter vorerst entkommen. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren.

Der verursachte Sachschaden ist erheblich: Teile des Einkaufszentrums mussten aus Sicherheitsgründen vorübergehend für den Publikumsverkehr gesperrt werden.

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