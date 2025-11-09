Tajani: Stahlwerk Valbruna in Bozen ist strategisch wichtig

Von: luk

Rom/Bozen – Das Bozner Stahlwerk Werk der Acciaierie Valbruna gilt für die italienische Regierung als strategisch bedeutsames Unternehmen. Das erklärte Außenminister und Forza-Italia-Chef Antonio Tajani in einem Beitrag auf der Plattform X. Die Gruppe mit Hauptsitz in Vicenza produziert hochwertige Spezialstähle und beschäftigt insgesamt rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon rund 500 in Bozen.

Tajani betonte, die Regierung beobachte die Situation des Bozner Standorts aufmerksam. Hintergrund ist die laufende Ausschreibung der Provinz Bozen für die Erneuerung der Grundstückskonzession, auf der das Werk steht.

“Der Staat ist bereit, die Sonderbefugnisse der sogenannten Golden Power-Regelung anzuwenden, um die Produktionskontinuität des Werks in Bozen zu sichern”, so der Minister. Diese Befugnisse ermöglichen es der Regierung, bei strategisch relevanten Unternehmen im Industrie-, Energie- oder Verteidigungssektor einzugreifen, um nationale Interessen zu schützen.

Die “Golden Power”-Regelung ist ein Instrument der italienischen Regierung, das ihr besondere Eingriffsrechte bei strategisch wichtigen Unternehmen verleiht. Der Staat kann dadurch Fusionen, Übernahmen oder Beteiligungen verhindern oder an Bedingungen knüpfen, wenn nationale Interessen oder die Sicherheit Italiens gefährdet sein könnten.

Sie gilt insbesondere für Bereiche wie Energie, Transport, Verteidigung, Hochtechnologie, strategische Industrie und nationale Sicherheit.

Im Fall der Acciaierie Valbruna könnte die Regierung also eingreifen, falls der Bozner Standort durch eine Übernahme, Schließung oder andere Maßnahmen in seiner strategischen Bedeutung gefährdet wäre – etwa, um Arbeitsplätze und Produktionskontinuität zu sichern.

Tajani kündigte an, in enger Abstimmung mit dem zuständigen Landesrat Christian Bianchi die Entwicklungen weiter zu verfolgen. Ziel sei es, “den mehr als 500 Familien in Bozen eine sichere berufliche Zukunft und dem Unternehmen die Stabilität zu garantieren, die es nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der Südtiroler Wirtschaft verdient”.