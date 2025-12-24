Meran – Mehrere Schusswaffen in Garage sichergestellt

Von: lup

Meran – Am späten Vormittag des Dienstags, 23. Dezember 2025, ist bei der Stadtpolizei Meran eine Meldung über mutmaßliche Schusswaffen in einer Garage im Stadtteil Obermais eingegangen.

Bei einer anschließenden Kontrolle wurden in dem Garagenraum mehrere Waffen sichergestellt, darunter drei Pistolen, drei vollautomatische Maschinengewehre, zwei Gewehre sowie entsprechende Munition. Sämtliche Waffen wurden beschlagnahmt.

Ausgelöst wurde die Anzeige von den neuen Erben der betroffenen Immobilie, die den Fund nach eigenen Angaben im Zuge von Überprüfungen in der Garage gemacht hatten.

Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Eigentumsverhältnisse der Waffen zu klären, deren Herkunft zu überprüfen und mögliche strafrechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Besitz zu prüfen.