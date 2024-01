Tod von Maria Antonietta Panico [42]: Autopsie soll offene Fragen klären

Trient – Nach dem Auffinden der Leiche von Maria Antonietta Panico (42) am Mittwoch in ihrer Wohnung in Trient findet am Donnerstag die Autopsie statt.

Wie berichtet, steht der Verdacht eines Tötungsdeliktes im Raum. Die Autopsie – durchgeführt vom Rechtsmediziner Dario Raniero aus Verona – soll die genaue Todesursache klären.

Die Frau dürfte bereits zwei Tage vor dem Fund durch ihren Ex-Mann gestorben sein. Sie lebte getrennt und hinterlässt eine 16-jährige Tochter.

Panico war auch in der Politik aktiv. Sie trat bei der Landtagswahl 2018 im Trentino an und kandidierte auch für die Gemeinderatswahl 2020 in Trient.

Der Leichnam wurde auf dem Bett ihrer Wohnung entdeckt. Bei einer ersten Prüfung wurden keine Stich- oder Schnittverletzungen festgestellt.