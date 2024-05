Tödlicher Arbeitsunfall in der Valsugana

Von: mk

Scurelle – Zu einem tragischen Arbeitsunfall ist es am späten Montagabend in Scurelle in der Valsugana gekommen.

Ein 50-jähriger Einheimischer wurde auf dem Hof eines holzverarbeitenden Betriebs neben seinem Lastwagen tot aufgefunden. Ersten Informationen zufolge soll er von einer seitlichen Ladebordwand seines Lkw erdrückt worden sein.

An der Unfallstelle trafen die örtliche Feuerwehr, die Polizei und Arbeitsschutztechniker ein. Um Mitternacht waren die Ermittlungen noch im Gange.

Berichten zufolge hatten Jugendliche Alarm geschlagen.