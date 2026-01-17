Aktuelle Seite: Home > Italien > Tödlicher Sturz bei Burgruine am Gardasee
65-Jähriger kommt ums Leben

Tödlicher Sturz bei Burgruine am Gardasee

Samstag, 17. Januar 2026 | 08:13 Uhr
Die meisten Alpintoten gibt es in den Sommermonaten rettung pelikan hubschrauber helikopter
APA/EXPA/ JOHANN GRODER - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Manerba del Garda – Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitagvormittag bei der Burgruine Rocca di Manerba am Westufer des Gardasees in der Provinz Brescia gekommen. Ein 65-Jähriger ist von einem Weg abgekommen und in die Tiefe gestürzt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ersten Informationen zufolge soll der Sturz über mehrere Dutzend Meter erfolgt sein. Die Verletzungen, die der 65-Jährige davongetragen hat, erwiesen sich als fatal.

Alarm geschlagen hat ein Bekannter gegen 9.00 Uhr. Im Einsatz standen die Bergrettung, die Feuerwehr und die Carabinieri. Rettungskräfte, die von einem Hubschrauber hergebracht wurden, versuchten den Mann, wiederzubeleben. Doch sämtliche Bemühungen erwiesen sich als vergebens.

Die Burgruine befindet sich oberhalb der Ortschaft Manerba del Garda. Der Mann selbst soll aus Lonato stammen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
82
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
59
40 Stunden und nicht mehr
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
56
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
56
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
45
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 