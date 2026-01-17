Tödlicher Sturz bei Burgruine am Gardasee

Von: mk

Manerba del Garda – Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitagvormittag bei der Burgruine Rocca di Manerba am Westufer des Gardasees in der Provinz Brescia gekommen. Ein 65-Jähriger ist von einem Weg abgekommen und in die Tiefe gestürzt.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ersten Informationen zufolge soll der Sturz über mehrere Dutzend Meter erfolgt sein. Die Verletzungen, die der 65-Jährige davongetragen hat, erwiesen sich als fatal.

Alarm geschlagen hat ein Bekannter gegen 9.00 Uhr. Im Einsatz standen die Bergrettung, die Feuerwehr und die Carabinieri. Rettungskräfte, die von einem Hubschrauber hergebracht wurden, versuchten den Mann, wiederzubeleben. Doch sämtliche Bemühungen erwiesen sich als vergebens.

Die Burgruine befindet sich oberhalb der Ortschaft Manerba del Garda. Der Mann selbst soll aus Lonato stammen.