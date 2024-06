Tourist ritzt Buchstaben in antikes Haus in Pompeji

Von: apa

Das Sicherheitspersonal des archäologischen Parks von Pompeji hat einen Touristen aus Kasachstan angezeigt, als dieser die Buchstaben seines Namen in einen hellen Putz eines antiken Hauses ritzte. Der Tourist wird sich nun für den Schaden am Kulturerbe verantworten müssen. Restauratoren und Koordinatoren waren zur technischen Begutachtung vor Ort, wie die Leitung des archäologischen Parks am Samstag mitteilte.

Der deutsche Parkdirektor Gabriel Zuchtriegel verurteilte die Handlung und meinte der Täter müsse für die Restaurierung der Mauer aufkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass historische Monumente in Italien von Touristen mutwillig zerstört werden. Im vergangenen Jahr wurde ein Besucher aus England dabei erwischt, wie er seinen Namen und den seiner Freundin mit einem Schlüssel in eine Innenwand des Kolosseums in Rom ritzte.

Ebenfalls im vergangenen Jahr kletterten Graffitikünstler auf die hoch aufragende Steinfassade der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand, der prestigeträchtigen Einkaufspassage im Herzen der Stadt, und beschmierten sie. Sie wurden nicht gefasst.

Als Reaktion auf wiederholte Vandalenakte hat Italien 2023 härtere Strafen für die Beschädigung von Denkmälern und Kulturstätten eingeführt und Geldstrafen von bis zu 40.000 Euro über diejenigen verhängt, die sich der Verunstaltung von Denkmälern schuldig gemacht haben.