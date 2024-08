Tragischer Unfall in Fondi: 24-jährige Mutter stirbt, Baby schwer verletzt

Von: AP

Fondi – Ein schwerer Verkehrsunfall in der Via Sant’Anastasia in Fondi hat in der Nacht eine junge Mutter das Leben gekostet und große Trauer über ihre Familie gebracht. Der 22-jährige Fahrer des Wagens, Ali Hoxha, verlor zwischen zwei und drei Uhr Nachts die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch der Wagen von der Straße abkam und sich mehrfach überschlug.

Bei dem tragischen Unfall wurde die 24-jährige Mariagrazia Bedin, die Lebensgefährtin des Fahrers, tödlich verletzt. Im Auto befand sich auch das erst wenige Monate alte Baby des Paares, das schwer verletzt mit einem Hubschrauber nach Rom geflogen wurde. Die Schwester des Fahrers, die ebenfalls im Auto saß, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen kam der Volkswagen Golf allein durch den Kontrollverlust des Fahrers von der Fahrbahn. Der Fahrer, Ali Hoxha, wurde nach dem Unfall einem Atemalkohol- und Drogentest unterzogen, der positiv ausfiel. Er wurde daraufhin nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus von der Verkehrspolizei Formia unter Hausarrest gestellt.

Am Unfallort waren neben der Rettung auch die Feuerwehr und die Verkehrspolizei im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und erste Ermittlungen durchzuführen. Weitere Untersuchungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Die beiden anderen Kinder von Mariagrazia Bedin waren glücklicherweise nicht im verunglückten Fahrzeug, sondern in einem anderen Auto mit ihren Großeltern unterwegs. Diese fuhren hinter dem Unfallwagen und blieben unversehrt.

Die Gemeinde Fondi ist tief erschüttert über diesen tragischen Vorfall, der nicht nur eine junge Mutter das Leben kostete, sondern auch eine ganze Familie ins Unglück stürzte.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls werden fortgesetzt.