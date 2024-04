Tragödie: Zwei Carabinieri sterben bei schrecklichem Zusammenprall

Campagna/Salerno – In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag geschah in Campagna in der Provinz Salerno ein schrecklicher Unfall. Ein Streifenwagen, in dem drei Carabinieri saßen, wurde von einem Range Rover mit hoher Geschwindigkeit erfasst und vollkommen zerstört. Für zwei der Carabinieri kam jede Hilfe zu spät. Der dritte Carabinieribeamte hingegen erlitt schwere Verletzungen.

Schwer verletzt wurde auch ein 75-jähriger Pensionist, der mit seinem Punto dem Range Rover nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und auf ihn auffuhr. Die Frau am Steuer des großen SUV, die 31-jährige Nancy Liliano, sowie die 18-jährige Beifahrerin trugen vom Unfall lediglich leichte Verletzungen davon. Nancy Liliano, die wegen Drogenhandels vorbestraft ist, wurde positiv auf Drogen und Alkohol getestet. Gegen sie wird wegen Mordes im Straßenverkehr ermittelt.

Der schreckliche Unfall geschah am späten Samstagabend kurz nach 23.00 Uhr auf der Staatsstraße in der Fraktion Quadrivio di Campagna der süditalienischen Kleinstadt. Ein Streifenwagen mit drei Carabinieri an Bord bog aus einer Raststätte, wo sie zuvor ihrer Kontrolltätigkeit nachgegangen waren, gerade wieder in die Staatsstraße ein, als ihr Fahrzeug von einem mit hoher Geschwindigkeit aus der Gegenrichtung kommenden Range Rover erfasst wurde. Der Aufprall war fürchterlich. Der Streifenwagen wurde vom weißen Range Rover, dessen Lenkerin die Kontrolle über ihren SUV verloren hatte, mitgerissen, nach hinten geschleudert und dabei vollkommen zerstört. Der Range Rover hingegen blieb mitten auf der Straße stehen. Ein entgegenkommender Fiat Punto konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit großer Wucht auf den englischen SUV auf.

Den Rettungskräften und Feuerwehrleuten, die am Unfallort eintrafen, bot sich ein Bild des Grauens. Die Insassen des Streifwagens mussten mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Für zwei der Carabinieri – den 25-jährigen Francesco Pastore und den 27-jährigen Francesco Ferraro – kam jede Hilfe zu spät. Sie waren vermutlich auf der Stelle tot. Der Lenker des Streifenfahrzeugs, Maresciallo Paolo Volpe, der beim Unfall mehrere Becken- und Schulterbrüche sowie zahlreiche weitere Verletzungen erlitten hatte, wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Lenker des Kleinwagens, ein 75-jähriger Pensionist, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Neben einem Bruch des Brustbeins hatte er beim Zusammenprall mit dem Range Rover auch innere Verletzungen erlitten.

È risultata positiva ai primi test sull'assunzione di alcol e cocaina la donna che era alla guida dell'auto coinvolta in un incidente con una gazzella dei Carabineri a Eboli, nel quale sono morti due giovani militari pic.twitter.com/dbAokqyY3V — Tg3 (@Tg3web) April 8, 2024

Die beiden Insassen des weißen SUVs hingegen kamen mit leichten Verletzungen davon. Während die Lenkerin des Range Rovers, die 31-jährige Nancy Liliano, sich lediglich einige Schürfwunden zugezogen hatte, kam ihre Beifahrerin, die 18-jährige S.M., mit dem Bruch einer Handwurzel und des linken Knöchels davon. Die Auswertung der Videoaufnahmen der Überwachungskameras der Umgebung steht zwar noch aus, aber laut der ersten polizeilichen Unfallerhebung scheint es, dass die Lenkerin des SUVs ursächlich für den tödlichen Unfall verantwortlich ist. Den Ergebnissen der toxikologischen Untersuchung zufolge stand Nancy Liliano zum Unfallzeitpunkt zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Nach diesem ersten positiven Befund wird sich die Unfalllenkerin weiteren Drogentests unterziehen lassen müssen.

Die 31-Jährige ist für das Gesetz keine Unbekannte. Nach einer vier Jahre dauernden Ermittlungsarbeit war Nancy Liliano im Jahr 2019 zusammen mit anderen 14 Personen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel des illegalen Drogenhandels festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge hatten prominente Mitglieder des lokalen Clans der Del Giorno von der kalabrischen ‘Ndrangheta Drogen erworben, um sie im Auftrag des kalabrischen Organisierten Verbrechens in der Provinz Salerno zu verkaufen. Im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs war die heute 31 Jahre alte Frau zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, die sie bis zum Jahr 2020 im Hausarrest verbüßt hatte.

Nun wird gegen Nancy Liliano wegen Mordes im Straßenverkehr ermittelt. Die zuständige Staatsanwältin Elena Cosentino könnte bereits am Dienstag formell Anklage erheben. Die von der Polizei beschlagnahmten Unfallwracks werden demnächst von den von der Staatsanwaltschaft von Salerno beauftragten Gutachtern untersucht werden.

Il Com. Gen. Teo Luzi e i #Carabinieri tutti esprimono profondo cordoglio alle famiglie del Mar. Francesco Pastore e del Car. Francesco Ferraro, deceduti questa notte a Campagna (SA) in un incidente stradale durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini pic.twitter.com/dM8dVoex0w — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) April 7, 2024

Sowohl bei den Carabinieri von Salerno, wo die beiden tödlich verunglückten Carabinieri Francesco Pastore und Francesco Ferraro ihren Dienst versehen hatten, als auch in den beiden Heimatgemeinden der Opfer, in Manfredonia und Montesano Salentino in Apulien, sind Trauer und Entsetzen groß. In der italienischen Öffentlichkeit wird die Anzahl der Befürworter von weiteren Strafverschärfungen für Verursacher tödlicher Unfälle immer größer.