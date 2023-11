Trentino: Brüder Italiens wollen neu gebildete Landesregierung platzen lassen

Trient – In der Provinz Trient steht die am Samstagvormittag gebildete Landesregierung schon wieder auf der Kippe. Es drohen Rücktritte der Partei “Fratelli d’Italia”.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat Landeshauptmann Maurizio Fugatti am Vormittag die Ernennung der Landesräte und die Verteilung der Kompetenzen unterschrieben. Nur zwei der acht Landesräte sind neu. Vize-Landeshauptmann wird Achille Spinelli von Fugattis Bürgerliste. Die Koalition besteht aus Lega, Fratelli D’Italia, Bürgerlisten und Patt.

Doch die “Brüder Italiens” scheinen mit den beiden zugewiesenen Landesräten und den Agenden nicht zufrieden zu sein: In einem Statement wird der Austritt aus der Regierung angekündigt. Offenbar stößt die Zusammensetzung der Regierung sauer auf. Konkret wird die Entscheidung, Francesca Gerosa nicht zur Landeshauptmannstellvertreterin zu machen, bemängelt. “Wir bleiben immer bereit, in Zukunft angemessen in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, mit denen wir uns den Wählern vorgestellt haben, und der Stärke, die die Wähler uns verliehen haben, einbezogen zu werden”, heißt es.