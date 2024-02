Trentino on the Rise: Ausländische Unternehmer erobern die Region

Trient – Der Anteil der von Ausländern geführten Unternehmen in der Provinz Trient steigt weiter an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Mittlerweile machen sie acht Prozent aller gemeldeten unternehmerischen Tätigkeiten aus.

Die Zahl der von Ausländern geführten Unternehmen im Trentino belief sich im Dezember 2023 auf 3.717 Einheiten, was einem Anstieg von einem Prozent (35 Einheiten) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Insgesamt machen die wirtschaftlichen Initiativen, die mehrheitlich im Besitz oder unter der Kontrolle von nicht in Italien geborenen Personen stehen, acht Prozent der gesamten unternehmerischen Aktivitäten im Trentino aus.

Diese Zahlen stammen aus einem Bericht des Forschungsbüros der Handelskammer Trient (Cciaa).

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der von Ausländern geführten Unternehmen um 3,8 Prozent (714 Einheiten) gestiegen, während die Zahl der Unternehmen mit in Italien geborenen Inhabern im gleichen Zeitraum um 1.583 Einheiten (-3,6 Prozent) gesunken ist. Der Anteil der Unternehmen mit ausländischen Eigentümern ist im Trentino jedoch niedriger als im nationalen Durchschnitt (11,5 Prozent) und im Nordosten (12,3 Prozent).

Vor allem die tourismusbezogenen Aktivitäten haben zugenommen, insbesondere das Gastgewerbe (+205 Einheiten), das Baugewerbe (+137), die Dienstleistungen für Unternehmen (+136) und die persönlichen Dienstleistungen (+107). Auch im Verkehr (+95) und in der Landwirtschaft (+49) gab es Zuwächse. Der Handel (-25) hingegen verzeichnete einen Rückgang.

Die Wirtschaftszweige mit den meisten Unternehmen in ausländischem Besitz bleiben das Baugewerbe mit 1.164 Einheiten (31,3 Prozent der Gesamtzahl der Unternehmen in ausländischem Besitz), der Handel mit 709 (19,1 Prozent) und der Tourismus mit 525 (14,1 Prozent). 63,3 Prozent der Unternehmen haben mehr als einen Beschäftigten und 90,3 Prozent weniger als fünf Beschäftigte. Insgesamt sind fast 10.000 Beschäftigte in den Unternehmen von nicht in Italien geborenen Personen beschäftigt.