Trentino: Pilzesucher von Bär angefallen

Bleggio Superiore – Am Samstagnachmittag war das Trentino erneut Schauplatz eines Bärenangriffs. Wie das Trentiner Tagblatt L’Adige berichtet, wurde ein Mann, der in einem Wald bei Bleggio Superiore in den Judikarien nach Pilzen suchte, von einem Bären verletzt. Der Mann, der allein unterwegs war, wurde vom Raubtier plötzlich von hinten angefallen. Nachdem er zu Boden gestürzt war, griff der Bär ihn mit seinen Pranken an, wobei er ihn an beiden Armen und am Rücken verletzte. Daraufhin ließ das Großraubtier vom Mann ab. Trotz seiner Verletzungen gelang es dem Mann, zu Fuß das nächstgelegene Dorf zu erreichen, von wo aus Alarm geschlagen und die Rettungskräfte verständigt wurden.

Die genetischen Spuren des Bären, die sich an der Kleidung des Opfers sichergestellt wurden, können zur Identifizierung des Raubtiers herangezogen werden. Auf der Grundlage der im Bärenmanagementplan PACOPACE festgeschriebenen Kriterien könnten wie bei der Entnahme der Bärin KJ1 auch in diesem Fall alle Kriterien für eine Entnahme des “Problembären” erfüllt sein.

Der Trentiner Regionalassessor für Tourismus, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Roberto Failoni, fordert ein hartes Durchgreifen. “Es sind strenge Maßnahmen notwendig. Die einheimische Bevölkerung und die Touristen dürfen nicht länger gefährdet werden”, meint Roberto Failoni.