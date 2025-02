Unglaublich: Ein Fünftel aller Euro-Blüten in Italien eingezogen

Von: ka

Rom – Trotz aller Anstrengungen der Europäischen Zentralbank, die Euro-Banknoten immer fälschungssicherer zu gestalten, und trotz der ständigen Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, den Geldfälschern das Handwerk zu legen, lassen die jüngsten verfügbaren Daten keinen Zweifel daran, dass die Zahl der gefälschten Banknoten ständig zunimmt.

Nach den Zahlen der EZB gehört Italien leider zu den Ländern, die am stärksten von der Euro-Fälschungsflut betroffen sind. Mehr als ein Fünftel der 554.000 gefälschten Euro-Banknoten wurden laut der EZB allein in Italien aus dem Verkehr gezogen. Besorgniserregend ist, dass die Zahl der entdeckten und aus dem Verkehr gezogenen Euro-Blüten im Vergleich zu den im Vorjahr 467.000 sichergestellten Fälschungen sogar deutlich gestiegen ist. Laut EZB-Statistik entspricht dies einem Anstieg von 15,7 Prozent.

Bezogen auf das Jahr 2022 hat sich die Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Euro-Blüten innerhalb von nur zwei Jahren fast verdoppelt. Der Druck und Vertrieb von Euro-Blüten betreffen vor allem Italien. Laut dem Bericht der italienischen Zentralbank Bankitalia wurden im vergangenen Jahr allein im Stiefelstaat 121.111 gefälschte Banknoten aus dem Verkehr gezogen, was bedeutet, dass mehr als ein Fünftel der Euro-Blüten-Funde, genauer gesagt 21,9 Prozent, auf Italien entfielen.

Weltweit entfallen mehr als drei Viertel der Fälschungen auf die 20- und 50-Euro-Banknoten, in Italien sind es sogar 87 Prozent. Der 20-Euro-Schein scheint bei Fälschern besonders beliebt zu sein. Im Jahr 2024 wurden davon 56.083 Banknoten im Wert von 1.121.660 Euro eingezogen. Aber auch an gefälschten 100-Euro-Scheinen herrscht kein Mangel. Von den Blüten des großen grünen Scheins wurden immerhin 7.255 Stück im Gesamtwert von 725.500 Euro aus dem Verkehr gezogen.

Angesichts dieser Zahlen kann es leider häufiger vorkommen, dass man im Berufs- oder Privatleben auf eine Euro-Blüte stößt, als man denkt. Wer Zweifel an der Echtheit einer Banknote hat, sollte „nicht versuchen, sie auszugeben, da er sich sonst strafbar macht“, heißt es auf der offiziellen Website der Bankitalia und der EZB.

„Stattdessen sollte man ihn von einem Mitarbeiter einer Bank, eines Postamtes oder einer Filiale der italienischen Zentralbank prüfen lassen“, rät die Bankitalia auf ihrer Website.

Neben der Prüfung durch einen Experten gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, eine gefälschte Banknote zu erkennen. Wie die EZB vorschlägt, kann eine gefälschte Banknote mit der Methode „berühren, ansehen, kippen“ erkannt werden.

Napoli: aveva trasformato il proprio garage in una stamperia clandestina di banconote false, accessibile tramite una parete mobile. Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, coordinati dalla Procura partenopea e in collaborazione con militari del Comando Provinciale, del ROS e del 10^ Reggimento CC "Campania", arrestano il responsabile e sequestrano banconote per un valore complessivo di oltre 2 milioni € e 31 stampanti digitali.

Um eine bestimmte Textur zu erkennen, die sie von der echten Banknote unterscheidet, sollte die verdächtige Banknote zunächst berührt werden. Zweitens sollte die zu prüfende Banknote gegen das Licht betrachtet werden. Der dritte Teil der Echtheitsprüfung besteht darin, die Banknote langsam zu kippen. Wenn die Banknote echt ist, zeigt der silberne Streifen an der Seite der Banknote das Europa-Porträt, während die grüne Zahl einen vertikalen Lichteffekt erzeugt.

Da es sich bei den Euro-Blüten selten um plumpe Fälschungen handelt, ist es sehr wichtig, die einzelnen Schritte der Echtheitsprüfung genau einzuhalten. Im Zweifelsfall ist es ohnehin ratsam, sich an die eigene Bank zu wenden.

Un "basso" napoletano per la vendita di euro falsi: una di quelle piccole abitazioni con le finestre al piano terra che danno direttamente sulla strada era organizzato proprio come un qualsiasi negozio, con orari di apertura e chiusura anche nei giorni festivi. I flussi di denaro contraffatto erano destinati anche verso Spagna, Francia e Grecia. I Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, dopo una lunga ed articolata attività investigativa, hanno chiuso le indagini con l'arresto di 62 persone in collaborazione con Europol per le estensioni fuori territorio nazionale. Sei milioni di euro l'ammontare complessivo del business illecito, rispetto al quale è emerso un diretto coinvolgimento di un clan camorristico. Un altro duro colpo alla criminalità organizzata.

Tatsächlich sehen viele gefälschte Euro-Banknoten den echten zum Verwechseln ähnlich. Nichts zeigt dies deutlicher als ein Fall aus Neapel. Vor zehn Monaten hoben die Carabinieri in der Altstadt der süditalienischen Metropole eine Fälscherwerkstatt aus. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neapel und der Carabinieri hat die Fälscherbande ihre Euro-Blüten nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich, Spanien und Griechenland in Umlauf gebracht. Die Blüten waren von so hoher handwerklicher Qualität, dass sie sogar die Mitglieder der Bande selbst zu täuschen vermochten.