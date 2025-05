Wald in Not: Wie Südtirol mit dem Waldfonds gegensteuert

Von: luk

Bozen – Er schützt vor Naturgefahren, speichert CO2, filtert Wasser, ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, bietet den Menschen Erholung, versorgt sie mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz und schafft damit Arbeitsplätze: der Wald. Knapp über die Hälfte der Landesfläche ist in Südtirol mit Wald bedeckt, rund 58 Prozent davon ist Bergwald mit direkter Schutzfunktion. Doch seit dem Herbst 2018 haben außergewöhnliche Naturereignisse dem Wald in Südtirol stark zugesetzt: der Windsturm Vaia, großflächig verteilte Schneedruckereignisse in den Jahren 2019 und 2020, ab 2021 die Massenvermehrung des Borkenkäfers. Durch diese Ereignisse wurden rund 6 Prozent der Waldflächen Südtirols, etwa 20.000 Hektar, geschädigt. Besonders betroffen waren Schutzwälder, die die Hälfte der geschädigten Flächen bilden.

“Aufgrund dieser massiven Schäden hat das Land Südtirol vor kurzem den Waldfonds aktiviert”, erläutert Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Klimaveränderungen führen uns vor Augen, wie verletzlich unsere Wälder sind. Der Waldfonds verfolgt das Ziel, die geschädigten Waldflächen wieder herzustellen und langfristig zu sichern, und bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich finanziell an der Wiederherstellung und Verbesserung der Wälder in Südtirol zu beteiligen. Jede Spende hilft dem Wald und schützt wertvollen Lebensraum.“

“Privatpersonen und Unternehmen können einen Beitrag in den Waldfonds einzahlen”, führt Landesforstdirektor Günther Unterthiner aus: “Diese finanziellen Mittel werden ausschließlich für Projekte zur Wiederherstellung und Stärkung von Schutzwäldern, zur Wiederaufforstung, zur Steigerung der Biodiversität und zur Verbesserung der Lebensräume in den Wäldern Südtirols verwendet.”

Eine Spende in den Waldfonds ist eine sinnvolle und wirkungsvolle Möglichkeit, sich für den Schutz und die Erhaltung der Wälder einzusetzen. Eine Beteiligung am Waldfonds bietet Vorteile für die Spenderinnen und Spender, auch in ethischer Hinsicht. Zudem stärkt sie das positive Image von Einzelpersonen und Unternehmen, indem sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz unterstreicht. Wer in den Waldfonds einzahlt, leistet einen wertvollen Beitrag zum Wohl der gesamten Gesellschaft und der kommenden Generationen.

Die Forstinspektorate in den verschiedenen Bezirken erarbeiten Projekte, die auf den Bedürfnissen der Schutzwaldsicherung, Waldverjüngung, Biodiversität, Gesundheit und Klimaanpassung der Waldbestände sowie der Stabilität des Bodens basieren.

Wer sich an der Projektfinanzierung beteiligt, erwirbt keine Rechte an CO2-Zertifikaten oder Kohlenstoffgutschriften. Diese verbleiben vollständig beim Grundeigentümer, in dessen Wäldern die Projekte umgesetzt werden. Jeder Spender, jede Spenderin wird darüber informiert, in welches Projekt der eingezahlte Beitrag einfließt.

Auf der Website der Landesabteilung Forstdienst gibt es Informationen zum Waldfonds.