Aktuelle Seite: Home > Chronik > Die Hitze geht, der Sommer bleibt
Das Ende einer Serie

Die Hitze geht, der Sommer bleibt

Samstag, 16. August 2025 | 17:14 Uhr
Himmel Wolken
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wie anstrengend Hitze sein kann, hat man in letzter Zeit im Südtirols Hauptstadt und im Süden des Landes erfahren. An ganzen sieben Tagen hintereinander wurde im Raum Bozen die 35-Grad-Marke überschritten – und auch sonst war es schwül in Südtirol. Doch damit ist nun Schluss, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin ankündigt.

„Heute endet die Serie von sehr heißen Sommertagen. An ganzen sieben Tagen hintereinander wurde im Raum Bozen die 35-Grad-Marke überschritten. Nun sickert aus Norden allmählich kühlere Luft ein und bricht diese zweite Hitzewelle endgültig. Der Sommer bleibt, die große Hitze geht“, schreibt Peterlin auf X.

Ein schwaches Hoch und labile Luftmassen bestimmen das Wetter in Südtirol. Am Nachmittag schieben sich vermehrt Wolken vor die Sonne, stellenweise muss man mit ein paar Gewittern rechnen. In den nördlichen Tälern frischt der Föhn auf.

Der Sonntag bringt freundliches Wetter mit viel Sonnenschein. In der Früh gibt es lokal ein paar Restwolken oder Hochnebelfelder, aus den Quellwolken am Nachmittag bilden sich einzelne gewittrige Regenschauer. In den nördlichen Landesteilen ist es föhnig.

Bis Dienstag sommerlich, danach unbeständig

Am Montag gibt es viel Sonnenschein, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung nur in den südlichen Landesteilen etwas an. Der Dienstag beginnt gebietsweise mit Hochnebel, tagsüber scheint häufig die Sonne. Am Nachmittag muss man mit einzelnen Gewittern rechnen.

Am Mittwoch wird es mit einer südwestlichen Strömung unbeständig, die Wolken geben den Ton an. Am Vormittag regnet es nur stellenweise, am Nachmittag und Abend kommt es voraussichtlich verbreitet zu Regenschauern und Gewittern. Ähnliches Wetter bringt der Donnerstag mit etwas Sonne, vielen Wolken und gewittrigen Regenschauern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
81
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
52
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
44
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
42
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
30
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 