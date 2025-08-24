Verdacht auf Femizid in Kampanien: 47-jährige stranguliert aufgefunden

Von: AP

Montecorvino Rovella/Salerno – Ein tragischer Fall von mutmaßlichem Femizid erschüttert die Gemeinde Montecorvino Rovella in der Provinz Salerno. Die 47-jährige Assunta „Tina“ Sgarbini wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden – allem Anschein nach erwürgt. Im Verdacht steht ihr 36-jähriger Lebensgefährte Christian Persico, der nach stundenlanger Flucht am Sonntagabend von den Carabinieri gestellt wurde.

Flucht und Festnahme

Nachdem die Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt worden war, verschwand Persico spurlos. Laut Medienberichten hinterließ er seiner Mutter einen Zettel mit den Worten: „Entschuldige, ich habe eine Dummheit gemacht.“ Stundenlang suchten Polizei und Carabinieri nach ihm, unterstützt von Hubschraubern. Gegen 20 Uhr wurde er schließlich unweit des Tatorts in der Zone San Pietro festgenommen. Der Mann leistete keinen Widerstand.

Beziehung unter Druck

Nach ersten Erkenntnissen soll es in der Beziehung Spannungen gegeben haben. Der Vater des Opfers erklärte gegenüber TG1, seine Tochter habe den Mann „aus dem Haus geworfen“, weil er weder gearbeitet noch Verantwortung übernommen habe. Die beiden sollen seit 2016 liiert gewesen sein. Ob sie zum Zeitpunkt der Tat noch zusammenlebten, ist unklar.

Entdeckung der Tat

Entdeckt wurde die Leiche von Angehörigen Persicos, die die Carabinieri alarmierten, nachdem sie den Mann nicht erreichen konnten. Die drei Kinder Sgarbinis aus einer früheren Beziehung befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Wohnung.

Reaktionen in der Gemeinde

Montecorvino Rovella steht unter großer Bestürzung. Bürgermeister Martino D’Onofrio sprach von einer „grausamen Tragödie innerhalb der eigenen vier Wände, dort, wo man sich sicher fühlen sollte“. Die Gemeinde sagte geplante Feste und Veranstaltungen ab und kündigte einen Trauertag zur Beerdigung an.

Die Staatsanwaltschaft Salerno hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun gilt es, den genauen Tathergang zu rekonstruieren und mögliche Motive zu klären. Klar ist schon jetzt: Die kleine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern trauert um „ihre Tina“ – eine Mutter, Tochter und Freundin, die brutal aus dem Leben gerissen wurde.