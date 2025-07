Verkehrsprobleme durch Hitze auf Autobahnen in Norditalien

Von: apa

Die Hitzewelle mit Temperaturen um die 35 Grad sorgt für Probleme auf den Autobahnen in Norditalien. Am Donnerstag kam es auf der Autobahn A4 zwischen Verona Süd und Verona Ost zu zeitweisen Sperren der Mautstellen wegen Problemen mit dem Asphalt. Die extrem hohen Temperaturen führten zu Verformungen des frisch sanierten Fahrbahnbelags, was die Stilllegung einer Fahrspur notwendig machte. Nach einigen Stunden konnten die Zufahrten wieder geöffnet werden, berichteten Medien.

Parallel dazu erreicht eine Hitzewelle ihren Höhepunkt mit Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius, besonders in Norditalien, den Innenregionen der großen Inseln Sardinien und Sizilien sowie in Mittelitalien. 39 Grad wurden in Florenz und Rom gemeldet. Auch in den Bergen stieg die Nullgradgrenze auf über 4.500 Meter an.

Wetterumschwung ab dem Wochenende erwartet

Meteorologen warnen vor einem Wetterumschwung ab dem Wochenende: Ein Tiefdruckgebiet aus Nordeuropa wird auf die heiße Luft treffen und starke Gewitter, Hagel und Starkregen vor allem im Norden Italiens auslösen. Dabei sinken die Temperaturen spürbar. In Mittel- und Süditalien bleibt es hingegen vorerst heiß und sonnig.

Am Krankenhaus Policlinico Gemelli in Rom sind etwa 20 Prozent der Notaufnahme-Besuche auf hitzebedingte Beschwerden zurückzuführen, berichteten italienische Medien. Betroffen sind vor allem ältere Menschen sowie Patienten mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Die Beschwerden reichen von leichter Dehydration bis zu Blutdruckabfall, wobei keine Zunahme der schweren Fälle im Vergleich zum Vorjahr festgestellt wurde.