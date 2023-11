Versteckte Bäckerei in italienischem Dorf gilt als “Tempel der Croissants”

Veroli/Rom – Veroli ist ein pittoreskes Dorf in der Provinz Frosinone, eine Autostunde von Rom entfernt. In Giglio, einem Ortsteil der Gemeinde, an einer etwas abgelegenen Straße, befindet sich eine Bäckerei, die hier wohl niemand vermuten würde. Dennoch hat sie sich als Paradies für Liebhaber der französischen Croissants und internationaler Leckereien gemausert. Nun wird die Bäckerei nicht nur von den Kunden, sondern auch vom Gourmetverlag “Gambero Rosso” hoch gelobt.

Der Name des “heißen Tipps” für süße Verführungen lautet “Radici Bakery”. Es ist eine Bäckerei mit einem winzigen unscheinbaren Schild und liegt nahezu versteckt. Betritt man aber das Radici fühlt man sich plötzlich wie in einer anderen Welt: Vegane Zitronen- und Blaubeermuffins, Kekse, Orangen- und Mandelkuchen. Die Auswahl feiner Backwaren ist von höchster Qualität.

Auch wenn die Einrichtung – minimal, alles Holz und warme Lichter – Englisch spricht, hat das Frühstück hier einen ausgeprägten französischen Akzent. Pain au Chocolat (auch in veganer Version erhältlich, genauso wie die Croissants), Pain Suisse (ausgezeichnet, perfekt geschichtet und mit einem perfekten Verhältnis zwischen Teig und Füllung), und dann Kardamombrötchen, Haselnussbabka, Zimtschnecken, Mandelcroissants, Creme- und Frucht Danish Pasteten sowie die mittlerweile unverzichtbaren New York Rolls. Die angebotene Selektion unterliegt einem ständigen Wandel und folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten.

Ein internationales Angebot in einem ländlichen Dorf: Da stellt sich die Frage, wer dieses Wagnis eingegangen ist. Hinter der kühnen Idee stecken Giada Quattrociocchi und Giorgio Gadici – beide 27 Jahre alt und Konditoren. Sie verbrachten einige Zeit in England, bis sie beschlossen, wieder nach Italien zurückzukehren und Wurzeln zu schlagen. „Wir fühlten das Bedürfnis, etwas zu schaffen, das uns gehört und wo wir uns frei ausdrücken können“, sagt Giada dem Gambero Rosso.

Mittlerweile haben die beiden Konditoren nach einem schwierigen Start im Oktober 2022 das einjährige Bestehen ihres Projekts feiern dürfen. Und das internationale Angebot mit lokalen Einflüssen werde gut angenommen. Auch für Italienurlauber, die in dieser Gegend etwas südöstlich von Rom unterwegs sind, dürfte die Feinbäckerei in dem kleinen Örtchen zu einem Mekka werden.