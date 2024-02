Versteckte Werbung: Rai ermittelt zu Travolta-Auftritt

Ein Auftritt von Hollywood-Star John Travolta vor einem Millionenpublikum beim Sanremo-Musikfestival in der gleichnamigen norditalienischen Küstenstadt sorgt für Aufsehen. Die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt Rai, die das Festival organisiert und überträgt, leitete eine Ermittlung um angeblich versteckte Werbung in Zusammenhang mit Travoltas Auftritt auf der großen Bühne des Festivals am Mittwochabend ein.

Der 71-jährige Star aus “Saturday Night Fever”, “Grease” und “Pulp Fiction” erschien auf der Bühne des Ariston Theaters in auffälligen weißen Turnschuhen einer bekannten italienischen Schuhmarke, deren Logo nicht herausgepixelt worden war. Rai erklärte, dass der Vertrag für Travoltas Teilnahme am Festival keine Form der direkten oder indirekten Werbung erlaube, die nicht schriftlich genehmigt sei, und bekräftigte, dass keine kommerziellen Vereinbarungen mit Travolta getroffen worden seien.

Der Direktor von Rai Prime Time Entertainment, Marcello Ciannamea, sagte, der Sender könne sich weigern, das vereinbarte Honorar an das Unternehmen “Divina Luna Srl” zu zahlen, das die Rechte für Travoltas Auftritt verwaltet. Die Rai könne Schadenersatz fordern, sollte sich herausstellen, dass die Vertragsbedingungen nicht eingehalten wurden.

Travoltas Auftritt beim Festival von Sanremo hatte auch aus anderen Gründen Diskussionen ausgelöst. Am zweiten Abend des traditionellen Song-Wettbewerbs wurde Travolta sichtlich überrascht von den beiden italienischen Show-Mastern Amadeus und Rosario Fiorello zum Ententanz aufgefordert, der in Italien als “Il Ballo del Qua Qua” bekannt ist. Erkennbar irritiert studierte Travolta mit ihnen die Schritte ein. Der Partytanz mit simpler Choreografie sorgte für viel Wirbel und Spott. Viele User machten sich über die Szene, die auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) sowie bei Instagram und TikTok viral ging, lustig.

Spott erntete Travolta auch vom Stargast des darauffolgenden Abends, Hollywood-Schauspieler Russell Crowe. Dieser imitierte mitten auf der Bühne die Bewegungen des Ententanz-tanzenden Travoltas.

Seit Dienstag ist Italien im Sanremo-Fieber. 30 Sängerinnen und Sänger sowie Bands sind im Wettbewerb, der am Samstag zu Ende geht, vertreten. Der Sieger ist traditionell Italiens Kandidat beim Eurovision Song Contest, der heuer von 7. bis 11. Mai im schwedischen Malmö über die Bühne geht. Österreichs Kandidatin steht mit Sängerin Kaleen bereits fest.

Dazu werden auch immer ausländische Star-Gäste eingeladen. Bekannte Acts wie die Band Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia und Loredana Berté sowie eine jüngere Sängergeneration, die aus Talentshows hervorgegangen ist, beteiligen sich am Songwettbewerb. Viele Stars der italienischen Popszene sind in den vergangenen Jahren aus dem Festival hervorgegangen, darunter Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini oder Vasco Rossi.