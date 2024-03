Verstörend: 23-Jährigem mit Machete Bein abgetrennt

Turin – Der Streit um eine junge Frau, die das Opfer angeblich behelligt und aufs Übelste beleidigt hat, endete für einen 23-Jährigen aus Turin mit einer Amputation. Er wurde von einem jungen Mann mit einer Machete dermaßen schwer verletzt, dass sich der Verlust seines linken Beines nicht mehr verhindern ließ. Vom Täter soll noch jede Spur fehlen.

Der brutale Angriff geschah am späten Montagnachmittag im Turiner Vorort Mirafiori. Einer ersten Rekonstruktion durch die Carabinieri zufolge verließ der 23-jährige O.B. zusammen mit seiner 20-jährigen Freundin gegen 18.00 Uhr das Haus, als sie von zwei Männern, die auf einem großen Scooter mit laufendem Motor auf sie gewartet hatten, „empfangen“ wurden. Der Fluchtversuch mit einem Elektroroller erwies sich als vergeblich. Einer der beiden Männer, ein 20-Jähriger, den das Opfer kannte, nahm eine mitgebrachte Machete in die Hand und griff mit der gefährlichen Waffe O.B. an.

Ein Mieter, der im achten Stock des Hochhauses wohnt, wurde Zeuge des Mordversuchs. „Der am Boden liegende junge Mann schrie und flehte den Angreifer an, aufzuhören. „Hör auf, ich zeige dich nicht an!“, brüllte das Opfer in seiner Verzweiflung mehrmals den Täter an. Der Mann mit der Machete drohte ihm, ihm weitere Machetenhiebe zu versetzen, falls er die Polizei verständigen würde“, so die Zeugenaussage des Mieters, der zusammen mit anderen Hausbewohnern sofort hinunter auf die Straße rannte.

Als sie unten ankamen, fehlte vom Angreifer und seinem Komplizen bereits jede Spur. Der 23-Jährige hingegen lag in einer riesigen Blutlache mitten auf dem Gehsteig. Ohne das Eingreifen eines Straßenarbeiters und zweier Carabinieri, die zufällig in der Nähe waren, wäre das Opfer verblutet. Um den Blutverlust bis zum Eintreffen des Notarztes und seines Teams zu stoppen, zog der Arbeiter seinen Gürtel aus und band mit ihm die schwer verletzte Gliedmaße ab. Die beiden Carabinieri halfen ihm dabei, den noch nicht ausreichend festsitzenden Gurt weiter zu straffen.

Nach einer Erstversorgung der schrecklichen Wunde durch den Notarzt und seinem Rettungsteam wurde O.B. in die Unfallklinik von Turin eingeliefert. Kaum im Krankenhaus angekommen, musste dem 23-Jährigen das linke Unterbein abgenommen werden. Obwohl er intubiert war und aufgrund des schweren Blutverlusts auf der Intensivstation lag, schien sich das klinische Bild nach der ersten Operation, bei der die Durchblutung des übrig gebliebenen Beins wiederhergestellt werden konnte, zunächst gebessert zu haben. Am Dienstagabend jedoch verschlechterte sich sein Zustand, was einen erneuten Eingriff notwendig erscheinen ließ. Die eingetretene Ischämie ließ den Medizinern keine andere Wahl, als dem jungen Mann das ganze linke Bein zu amputieren.

Der Täter und sein Komplize hingegen sind flüchtig. Die noch am Tatort von der Polizei befragte 20-jährige Freundin des Opfers gab an, dass sie den Täter nicht nur wiedererkannt habe, sondern es auch der gleiche Mann gewesen sei, der O.B. bereits in den vergangenen Tagen mehrmals bedroht hätte. Beim Angreifer soll es sich um einen 20-jährigen Mann handeln, nach dem nun gefahndet wird. Da er und sein Komplize nach dem Angriff nicht wieder zu ihren Wohnsitzen zurückkehrten, fehlt von ihnen genauso wie von der Tatwaffe bisher immer noch jede Spur.

Laut den Aussagen der Freundin des 23-Jährigen hätten den brutalen Rachefeldzug einige „heftige Bemerkungen“ gegenüber der Freundin des 20-Jährigen ausgelöst. Diese junge Frau wäre ihrer Darstellung zufolge vor einigen Tagen von O.B., der polizeibekannt ist, „angemacht“ und aufs Übelste beleidigt worden, was den blutigen Rachefeldzug des Täters ausgelöst hätte.