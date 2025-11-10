Verstörend: Paar wird Opfer einer „Rächerin untreuer Männer“

Von: ka

Prato – Die toskanische Kleinstadt Prato ist Schauplatz einer unglaublichen Geschichte. Eine 55-jährige Frau wurde zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, weil sie als eine Art „feministische Rächerin untreuer Männer“ ein Paar aus Prato ins Visier genommen hatte. Sie hatte sich der Verbreitung von Rachepornos, des Stalkings, der Verleumdung und des Identitätsdiebstahls schuldig gemacht.

Die Frau lockte ihr Opfer, einen ihr unbekannten 30-jährigen Mann, mit einem gefälschten Profil in den sozialen Netzwerken an. Sie tauschte erotische Nachrichten mit ihm aus und schickte das gesamte Material schließlich an seine Partnerin, ihre Familien, Freunde und Kollegen. Die ausgedruckten Chats wurden sogar per Einschreiben an den Arbeitsplatz der betrogenen Partnerin geschickt. Anschließend begann sie zusammen mit ihrem ebenfalls verurteilten 30-jährigen Sohn, den Mann zu beschatten, um Fotomaterial zu sammeln, das seine Untreue beweisen sollte. Das Motiv für diese Taten ist unklar.

Fest steht jedoch, dass es ihr nicht darum ging, ihr Opfer zu erpressen, sondern es bloßzustellen und sich als „Rächerin” untreuer Männer aufzuspielen.

Die Frau war in der Vergangenheit wegen ähnlicher Vergehen bereits mehrfach angezeigt worden, doch diesmal kam es zu einem Schuldspruch durch das Gericht von Prato. Die 55-Jährige wurde in erster Instanz wegen Rachepornos, Verleumdung, Stalking und Identitätsbetrugs zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Ihr Komplize, ihr Sohn, der die gefälschten Social-Media-Profile erstellt hatte, erhielt wegen der letzten beiden Straftaten eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten.

Unabhängig von den Gründen für das Urteil, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden, werden viele Fragen zu diesem Fall wahrscheinlich unbeantwortet bleiben. So bleibt beispielsweise die Frage offen, warum die Frau das junge Paar aus Prato ins Visier genommen hat. Das Paar wurde Opfer der Straftaten, für die die Frau verurteilt wurde. Nach langer Zeit des Leids sind der 30-Jährige und seine Verlobte heute nicht mehr zusammen.

Beide sind einer unbekannten Frau zum Opfer gefallen, die sich selbst als „Rächerin für virtuelle Untreue” bezeichnete, von ihrem Haus in der Lombardei aus agierte und ihre Opfer vermutlich völlig zufällig auswählte. Angeblich verstand sie sich als eine Art „feministische Rächerin untreuer Männer” und war vom Wunsch getrieben, weibliche Untreueopfer zu verteidigen.

Die Geschehnisse, die die Frau vor Gericht brachten, begannen im Februar 2020, als ein etwa dreißigjähriger Mann aus Prato über Instagram eine Freundschaftsanfrage von einer angeblich jungen Frau erhielt. Von da an begannen die Unterhaltungen, die im Laufe der Zeit zu einem virtuellen Flirt und schließlich zu Sexting, also dem Austausch von Nachrichten, Fotos oder Videos mit sexuellem Inhalt, führten. Auf der anderen Seite saß jedoch nicht jene junge Frau, die auf dem Profilbild zu sehen war, sondern die 55-Jährige, die zur Tarnung deren Identität angenommen hatte. Sie war bereit, dieses Material an die Partnerin des Mannes und viele seiner Bekannten zu schicken.

Warum sie das tat, ist das große Rätsel, denn die Frau, die alles geplant hatte, hatte den jungen Mann aus Prato noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie erpresste ihn nicht, um Geld oder andere Vermögenswerte zu erhalten, sondern war entschlossen, das gewöhnliche Leben des Paares, das sie ins Visier genommen hatte, „zu entlarven”. Zu diesem Zweck schrieb sie an seine Partnerin und schickte ihr das gesammelte Material – die Chats, die Fotos.

Die Chats, Fotos und Videos sexuellen Inhalts trafen die Frau ins Mark. Die zutiefst verletzte Verlobte stellte ihren Partner zur Rede, der seine Schuld einräumte. Die beiden beschlossen jedoch, sich nicht zu trennen, sondern den Fall der betrügerischen Anbahnung einer virtuellen Beziehung samt der Weiterleitung des Chat-Materials an die Partnerin und Dritte bei den Behörden anzuzeigen. Diese leiteten daraufhin Ermittlungen und Nachforschungen ein.

Und hier begann der noch beunruhigendere Teil der Affäre. Der „Rächerin“, der es in ihrem verstörenden Weltbild vermutlich um den „ewigen Wert der Treue“ ging, reichte es nicht, dass alle davon wussten. Sie wollte mehr: Sie wollte, dass sich die beiden für immer trennten. Zudem versetzte sie die Tatsache, dass sie für die vermeintlichen Vergehen verantwortlich gemacht wurde, in Rage. Die „Bestraferin“ war daher voller Wut, vor allem darüber, dass das Paar beschloss, diese Beziehungskrise zu überwinden und zusammenzubleiben.

Deshalb setzte sie den zweiten Teil ihres Plans in die Tat um. Sie begann, den Mann und manchmal auch das Paar zu beschatten. Sie folgte ihnen persönlich in einige Hotels in Florenz. Gemeinsam mit ihrem Sohn verfolgte sie die beiden stundenlang und fotografierte all ihre Bewegungen. Das Paar bemerkte bald, dass es von einer reifen Frau und einem jüngeren Mann verfolgt wurde. Als sie dies der Polizei meldeten, war es für die Beamten ein Leichtes, die 55-Jährige und ihren 30-jährigen Sohn zu identifizieren. Daraufhin kam es zu dem Prozess, der in erster Instanz zu einer Verurteilung der Frau zu einem Jahr und acht Monaten führte.

Wie oft die heute 60-Jährige dieses Verhalten in der Vergangenheit oder in den letzten fünf Jahren wiederholt hat, ist nicht bekannt. Auch ist nicht bekannt, ob sie durch eine persönliche Lebensgeschichte von Untreue und Rache zu dieser „virtuellen Jagd” auf den jungen Mann getrieben wurde, den sie „öffentlich bestrafen” wollte.