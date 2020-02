Verstörende Selbstjustiz: Menschenmenge versucht, Mörder zu lynchen

Cinisi – Vor der Carabinieristation von Cinisi, einer Kleinstadt in der Nähe von Palermo auf Sizilien, versuchte am Montagabend eine Menschenmenge, die mutmaßlichen Mörder des 21-jährigen Paolo La Rosa, die beiden Cousins Alberto und Filippo Mulè, zu lynchen. Alberto Mulè, der zusammen mit seinem Cousin am Nachmittag von den Carabinieri von Cinisi verhaftet worden war, hatte den Ermittlern zufolge am frühen Sonntagmorgen Paolo La Rosa vor einer Diskothek niedergestochen. Noch vor dem Eintreffen im Krankenhaus erlag der 21-Jährige seinen schweren Stichverletzungen.

Omicidio a Terrasini, fermato un giovane proteste davanti la caserma dei carabinieri di Cinisi Omicidio a Terrasini, fermato un giovane proteste davanti la caserma dei carabinieri di Cinisi Pubblicato da BlogSicilia su Lunedì 24 febbraio 2020

Schauplatz des grausamen Verbrechens war der Platz vor der Diskothek „Millennium“ im Zentrum von Terrasini. Paolo La Rosa war nicht damit einverstanden, dass Filippo Mulè – ein als gewalttätig bekannter, junger Mann – der Freund seiner jüngeren Schwester war. Zwischen Filippo Mulè, gegen den bereits seit dem September letzten Jahres wegen versuchten Mordes ermittelt wird, und Paolo La Rosa war es schon in der Vergangenheit immer wieder zu Streitereien gekommen. Vor der Diskothek „Millennium“, wo gerade eine Faschingsfeier geendet hatte, eskalierte am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr die Auseinandersetzung zwischen den beiden Cousins Mulè und dem 21-Jährigen endgültig. Als die Mulè-Cousins mit einem Türsteher in Streit geraten waren, hatte die Schwester ihren Bruder Paolo La Rosa gerufen. Der 21-Jährige wies Filippo Mulè zurecht und forderte ihn dazu auf, sich im Beisein seiner Schwester „normal“ zu verhalten.

Cinisi, folla tenta di linciare omicida della discoteca [aggiornamento delle 10:36] https://t.co/qYG0aB474h — la Repubblica (@repubblica) February 25, 2020

Über das, was dann passierte, lassen die Bilder der Überwachungskameras der Diskothek kaum Zweifel aufkommen. Während Paolo La Rosa versuchte, zwischen dem Türsteher und den beiden Cousins zu schlichten, begannen sie, ihn zu beschimpfen. Nachdem Paolo La Rosa Filippo Mulè einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte, zog Alberto Mulè ein Messer und stieß dem 21-Jährigen die Klinge insgesamt fünfmal in den Bauch. Anschließend – so die Carabinieri von Carini, die die Ermittlungen leiten – verfolgte er den Schwerverletzten und versetze ihm noch zweimal Stiche in die Halsgegend. Einige Freunde leisteten dem tödlich verletzten Paolo La Rosa noch Erste Hilfe. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Auf der Fahrt ins Krankenhaus erlag der 21-Jährige seinen schweren Stichverletzungen.

Cinisi, domani pomeriggio i funerali di Paolo La Rosa – https://t.co/pOM7uzlklb pic.twitter.com/3vQiayui5y — Tele Occidente (@TeleOccidente) February 25, 2020

Die Carabinieri von Cinisi hingegen nahmen umgehend Ermittlungen auf. Kaum mehr als einen Tag nach der Tat gelang es den Carabinieribeamten am Montagnachmittag, Alberto und Filippo Mulè in der ländlichen Umgebung von Camporeale zu stellen. Die beiden Cousins wurden festgenommen und zum Verhör zur Carabinieristation von Carini gebracht. Als nach stundenlangen Verhören am Montagabend Alberto und Filippo Mulè die Carabinieristation verließen, wurden sie von einer mehrere 100 Köpfe zählenden Menschenmenge „empfangen“. Es brauchte mehrere, mit aufstandsbekämpfender Ausrüstung ausgestattete Carabinieri, um einen Angriff der Menge, die die Cousins beschimpfte und offensichtlich lynchen wollte, auf die beiden jungen Männer zu verhindern.

Der Mord an dem im Ort beliebten Paolo La Rosa, der nach dem Studium im Restaurant seiner Eltern gearbeitet hatte, löste weit über Cinisi hinaus tiefe Betroffenheit aus.

Veglia in piazza a Terrasini e poi in chiesa a Cinisi: "Portate un fiore o una candela per Paolo" https://t.co/QLSnG3fJMc pic.twitter.com/3jtlJOe3tn — PalermoToday (@PalermoToday) February 24, 2020