Vierjähriger gerät im Trentino unter Kutsche

Andalo – Ein vierjähriger britischer Bub ist am Freitag mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus von Trient eingeliefert worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, soll das Kind unter eine Pferdekutsche geraten sein.

Angesichts der Schwere der Verletzungen wurde der Bub anschließend auf die Kinderintensivstation in ein Krankenhaus nach Verona verlegt.

Der Unfall hat sich in Andalo auf dem Sattel zwischen dem Bergmassiv der Paganella und der Brenta-Gruppe zugetragen. Die Ortschaft ist von touristischer Bedeutung im Trentino. Die Nähe zu mehreren wichtigen Skigebieten machen Andalo zu einem der am häufigsten besuchten Ausflugsziele des Trentino in der Wintersaison.

Im Einsatz standen auch die Rettungssanitäter, die Feuerwehr und die Ortspolizei.