Weißer Rauch im Vatikan – Neuer Papst gewählt

Von: apa

Beim Konklave in Rom haben die Kardinäle am Donnerstagnachmittag im vierten Wahlgang einen neuen Papst gewählt. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg weißer Rauch auf. Es wird erwartet, dass der Name des Papstes bald von der Loggia des Petersdomes verkündet wird und er sich anschließend den Gläubigen zeigt.

Das offizielle Zeremoniell sieht unmittelbar nach der Wahl vor, dass der Kardinaldekan den Gewählten fragt: “Nimmst du deine kanonische Wahl zum Papst an?” Wenn der Gewählte zustimmt, wird er gefragt: “Mit welchem Namen willst du gerufen werden?”

Danach bestätigt der Zeremonienmeister als Notar die Wahl und den neuen Namen schriftlich. Mit der Annahme der Wahl erhält der Papst unverzüglich die päpstliche Gewalt über die katholische Kirche. In der Sakristei der Sixtinischen Kapelle legt der Papst anschließend mit Hilfe des Zeremonienmeisters sein neues Gewand an. Daraufhin geloben die Kardinäle dem neuen Papst ihren Gehorsam.

Kardinalprotodiakon gibt Papstnamen bekannt

Der Kardinalprotodiakon – zurzeit der Franzose Dominique Mamberti – tritt dann als Erster auf den Mittelbalkon des Petersdoms und verkündet die berühmte Formel “Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam!” (“Ich verkünde euch eine große Freude, wir haben einen Papst!”). Er gibt zudem den bürgerlichen Namen des Gewählten sowie dessen Papstnamen bekannt. Kurz danach tritt der Gewählte auf den Balkon, zeigt sich den Menschen und erteilt erstmals den traditionellen Segen “Urbi et orbi”.

Tausende strömen auf Petersplatz

Tausende von Menschen strömten auf den Petersplatz in Rom. In wenigen Minuten versammelten sich Massen von Pilgern auf der Via della Conciliazione, die zum Vatikan führt, sowie in den Gassen in der Umgebung. Zur Verkündung des neuen Papstes werden womöglich sogar Hunderttausende Menschen erwartet.

“Viva il papa” riefen die Gläubigen mit Begeisterung. Der Zivilschutz ist in Alarmbereitschaft. Er ist zur Ergreifung von Maßnahmen zur Regelung der Pilgerströme zum Vatikan bereit, hieß es. In ganz Rom ertönten nach und nach die Glocken. Als erste hatte die Glocke des Petersdom die Wahl des neuen Papstes nach dem vierten Wahlgang angekündigt.