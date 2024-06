Weltmeister Bagnaia führt Ducati-Heimdoppel in Mugello an

Von: apa

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat wie in den vergangenen beiden Jahren seinen Heim-Grand-Prix in Italien gewonnen. Der 27-Jährige triumphierte am Sonntag in Mugello vor seinem Ducati-Teamkollegen Enea Bastianini, der auf den letzten Metern WM-Leader Jorge Martin überholte und auf Platz drei verwies. Bagnaia verkürzte seinen Rückstand auf den führenden Spanier auf 18 WM-Punkte. Bester KTM-Mann war einmal mehr Jungstar Pedro Acosta vom Satellitenteam Tech3 als Fünfter.

Bagnaia katapultierte sich mit einem Raketenstart von Startplatz fünf in der zweiten Kurve auf Rang eins und kontrollierte danach das Rennen. Pole-Position-Mann Martin musste auf seiner Pramac-Ducati im Finish auch noch Bastianini auf der zweiten Werksmaschine vorbeiziehen lassen. Das Heimteam feierte nur 88 km von der Fabrik in Bologna entfernt einen Doppelsieg – und das mit einer speziellen blauen Lackierung, mit der man zu Ehren der italienischen Sport-Tradition beim Heimrennen angetreten war.

Acosta landete nach Startplatz sieben hinter seinem spanischen Landsmann Marc Marquez (Gresini Ducati) auf Rang fünf. Für den 20-Jährigen, der kommende Saison für das KTM-Werksteam fährt, war es sein drittbestes Ergebnis in einem MotoGP-Hauptrennen. Bei Bagnaias Sprintsieg am Vortag war er Dritter gewesen. In der WM-Wertung liegt Acosta 70 Punkte hinter Martin ebenfalls auf Rang fünf. Brad Binder wurde Zehnter und ist als besserer KTM-Werksfahrer in der WM Siebenter. Das nächste Rennen ist der Grand Prix der Niederlande am 30. Juni in Assen.